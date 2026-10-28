LinkedIn山景城總部開發期限 延至2034年

山景城市議會通過，將LinkedIn總部園區的開發期限延長五年，至2034年2月。作為協議的一部分，LinkedIn須額外支付市府160萬元。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 山景城延長LinkedIn總部園區開發期限至2034年，LinkedIn需再付160萬元，市議會並決定將款項全數投入可負擔住房基金。

山景城市議會日前通過修訂協議，將LinkedIn總部園區的開發期限延長五年，至2034年2月。作為協議的一部分，LinkedIn將額外支付市府160萬元。

LinkedIn計畫開發的園區占地近29畝，鄰近桑尼維爾市界。山景城市議會2018年批准其開發計畫，原擬拆除園區內五棟辦公大樓中的兩棟，改建三棟六層辦公大樓及兩座六層停車場，將辦公空間擴大至約100萬平方呎。

市府當時與LinkedIn簽訂七年開發協議，並允許在符合條件下延長三年。LinkedIn須在2026年前完成至少一棟大樓，才能取得延期。公司2021年完成一棟六層辦公大樓及一座六層停車場，並將協議期限延至2029年2月，當時另支付15萬元延期費。

LinkedIn主管桑切斯（Victor Sanchez）在表示，疫情 後員工進辦公室的頻率下降，混合辦公已成常態，公司因此重新評估辦公空間需求。他說：「在空間尚未有需求時就興建，並不可持續。」但他強調，公司仍承諾推動開發計畫，並有信心在2034年前需要更多空間。

LinkedIn今年曾宣布裁減山景城411名員工，另在加州 其他地區裁減近200人。桑切斯表示，公司現有辦公空間足以支應目前員工人數至2029年，但未必能滿足2034年的需求，因此需要延長開發期限。

不過，市議會對LinkedIn將額外支付的160萬元用途意見分歧，最終表決通過全數撥入可負擔住房基金。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，表決前的討論中，市議員克拉克（Chris Clark）及麥卡利斯特（John McAlister）希望保留款項用途的彈性，視實際需要分配給公園用地、可負擔住房或其他項目。

市議員拉米雷斯（Lucas Ramirez）主張將全數款項投入可負擔住房基金，以協助原本難以啟動的住宅計畫。市府可望從2024年通過的G號提案所提高的房產轉讓稅取得收入，但其中約三分之一已指定用於公園及開放空間，分配給可負擔住房的比例較低。

拉米雷斯認為，可負擔住房是市府當前最優先的工作，應持續獲得資金支持。最終，獲多數議員支持，將LinkedIn支付的160萬元全數撥入可負擔住房基金。