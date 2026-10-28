Nvidia建聖荷西數據中心 獲市府批准

擬建於輝達現用聖荷西大樓內的數據中心項目獲得市政府最終批准。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市議會最終批准輝達在北聖荷西大樓內運營數據中心，駁回勞工團體上訴；該案涉及逾1億美元改造與未來擴張規畫。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，周二（27日），市議會最終批准了輝達（Nvidia）在北聖荷西一棟研究和辦公大樓內運營數據中心的計畫。

儘管勞工組織發起了上訴並試圖拖延該項目，但聖荷西市議會仍以八票贊成、零票反對的表決結果，維持了規畫部門此前對該擬議用途的批准。此次表決同時駁回了對先前決定的上訴。

在Holger 路300號，輝達在這棟9萬7800平方呎的建築內對各種技術進行測試，該建築由灣區 房地產公司Menlo Equities的附屬公司所有。

「大約兩年前，我們將Holger 路300號租給了輝達，租期為10年，」Menlo Equities負責數據中心業務的高管沃恩（Jane Vaughan）說，「輝達已斥資超過一億美元對這棟大樓進行改造，用於其計算機系統的測試和研究。」

為Menlo Equities公司提供該項目諮詢的土地使用顧問舍瑙爾（Erik Schoennauer）表示，輝達在該大樓的工作主要集中於該公司的高端晶片研發。

「測試過程的一部分需要進行數據計算，」舍瑙爾說，「這就是這棟大樓的功能。這就像全市範圍內成十甚至成百上千棟類似的建築一樣。」

Citizens for Responsible Industry組織聲稱，城市規畫者未能妥善「分析」該項目的環境影響。代表該公民團體的律師費德曼（Kelilah Federman）在周二的會議上表示。

「市政府沒有對項目進行整體分析，而是分拆審批各個部分，」費德曼說。

費德曼聲稱，規畫總監於7月8日批准該項目時「濫用了裁量權」。

儘管存在擔憂，市議會周二仍一致通過了該項目。

「我對這場討論感到沮喪，因為我們實際上討論的是一棟並非數據中心的建築，」市議員科恩（David Cohen）說，「但我們的市法規中對『數據中心』的定義非常奇怪。」

包括副市長佛利（Pam Foley）在內的三名市議會成員未就此事投票。

「我與該租戶存在經濟利益關係，」 佛利說。她指的是輝達。

聖荷西市已就數據中心項目提出了總體規畫，包括市議會在內的市政決策者預計將在年底前做出最終決定。

與此同時，總部位於聖塔克拉拉的輝達已開始在聖荷西物色Holger 路300號街址之外的更多發展空間。

「這是輝達首次進駐聖荷西，我聽說他們正在聖荷西物色更多的擴張空間，」沃恩說。