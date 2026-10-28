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康曲柯士達10/30舉辦萬聖節驚魂婚禮

記者江碩涵／綜合報導
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康曲柯士達縣書記官辦公室10月30日將舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（S...
康曲柯士達縣書記官辦公室10月30日將舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies）。圖為去年結婚典禮的場景。（康縣書記官辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

康曲柯士達縣書記官辦公室將於10/30舉辦年度「驚魂婚禮」，以萬聖節裝扮為新人主持婚禮，並開放部分預約與現場辦理名額。

萬聖節即將到來，康曲柯士達縣書記官辦公室10 月 30 日將舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies），為傳統婚禮儀式增添應景的趣味。

康縣府表示，所謂「驚魂婚禮」是由縣書記官辦公室工作人員穿著萬聖節服裝，為有興趣的新人主持婚禮。 這項特別的萬聖節婚禮活動會從上午 8時20分舉行至下午3時30分，地點在瑪蒂尼茲市（Martinez ）的555 Escobar Street康曲柯士達縣書記官辦公室舉行。

縣書記官暨記錄官兼民事婚姻主婚專員康內利(Kristin B. Connelly) 表示，書記官暨記錄官辦公室全力投入萬聖節慶祝活動，「驚魂婚禮」讓團隊有機會與民眾一同歡慶，享受節日樂趣，新人們非常喜歡 穿著萬聖節服裝舉行婚禮，穿著節慶服裝的工作人員也很樂意為婚禮增添熱鬧氣氛。

縣書記官辦公室將「驚魂婚禮」作為萬聖節的年度傳統活動。當天縣書記官辦公室的工作人員、部分新人及其賓客都會穿著應景服裝參加婚禮儀式，辦公室也提供由穿著傳統禮袍的工作人員主持的婚禮儀式。

目前仍有一些婚禮預約時段可供安排，也接受未預約的新人現場辦理，最晚至下午3時30分，感興趣的新人可儘快致電縣書記官暨紀錄官辦公室，電話為925-335-7900。

新人必須在舉行婚禮儀式前取得結婚許可證，須先購買結婚許可證，並於預約時在位於瑪蒂尼茲市的縣書記官暨記錄官辦公室辦理。公開結婚許可證的費用為 95 美元，保密結婚許可證的費用為 100 美元，預約民事婚禮儀式的費用為 60 美元，未預約而現場辦理的費用則為 65 美元。

如需了解結婚許可證及婚禮儀式服務的相關資訊，可上網www.contracostavote.gov，或周一至五上午8時至下午4時30分致電辦公室，電話 925-335-7900。

康曲柯士達縣書記官辦公室10月30日將舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（S...
康曲柯士達縣書記官辦公室10月30日將舉辦年度萬聖節主題婚禮儀式「驚魂婚禮」（Scaremonies）。圖為去年結婚典禮的場景。（康縣書記官辦公室提供）

精華 FAQ

  • 活動訂於10/30舉辦，時間從上午8時20分到下午3時30分，在瑪蒂尼茲市555 Escobar Street的縣書記官辦公室進行，屬於年度萬聖節傳統活動。

  • 縣書記官辦公室工作人員會穿著萬聖節服裝主持婚禮，部分新人與賓客也會裝扮參加，讓原本正式的婚禮增添節日氣氛與趣味。

  • 新人必須先取得結婚許可證，公開證95美元、保密證100美元；預約民事婚禮60美元，現場未預約為65美元，並可致電925-335-7900詢問。

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