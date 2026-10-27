8月涉嫖娼被捕 49人隊老闆重返亞特蘭大球場觀賽
49人隊老闆約克在涉嫖娼被捕並遭NFL禁賽6場後，周日重返亞特蘭大球場觀賽，並與球隊高層及獵鷹老闆寒暄，家人也到場。
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49人隊老闆約克在涉嫖娼被捕並遭NFL禁賽6場後，周日重返亞特蘭大球場觀賽，並與球隊高層及獵鷹老闆寒暄，家人也到場。
聖荷西信使報（Mercury News）報導，舊金山49人隊老闆約克（Jed York）周日（25日）現身亞特蘭大，現場觀看了49人隊對陣獵鷹隊（Falcons）的比賽。這是他本賽季首次現身賽場，此前因違反NFL個人行為準則，在8月被俄亥俄州警方在一次掃黃行動中抓獲，被處以六場禁賽處罰。
賽前走向球場時，約克婉拒了採訪請求：「今天不談。」他禮貌地告訴灣區新聞集團人員。
46歲的約克在賽前熱身期間在49人隊場邊與眾人交談，包括總經理林區（John Lynch）、首席執行長吉多（Al Guido）以及名人堂線衛威利斯（Patrick Willis）。
約克還穿過中場標誌，走向亞特蘭大獵鷹隊的場邊，與球隊老闆布蘭克（Arthur Blank）互致問候。布蘭克先與約克握手，隨後擁抱了他，最後用手托起他的臉頰。
約克的父母約翰（John）和丹妮絲（Denise），以及他的姐妹珍娜（Jenna）和瑪拉（Mara）也到場觀戰。
在NFL宣布對其處以六場禁賽和50萬元罰款之前，約克已主動缺席了49人隊的前三場比賽以及季前賽收官戰。
禁賽期滿後，他於本周早些時候出席了在紐約舉行的聯盟老闆會議。約克於8月23日在俄亥俄州東巴勒斯坦市（East Palestine）被捕，該地靠近他的家鄉揚斯敦（Youngstown）。
法庭紀錄顯示，當局最初指控約克涉嫌嫖娼（prostitution）和持有犯罪工具（possessing criminal tools），隨後檢方根據認罪協議，將嫖娼指控降為擾亂公共秩序罪（disorderly conduct）。
約克每項指控被判處一天監禁，刑期並罰，且已計入此前被羈押的一天。他還繳納了1150元罰款，在繳納5000元保釋金後獲釋。
他是在亞特蘭大現場觀看49人隊對獵鷹隊的比賽，這也是他本賽季首次出現在球場。賽前他婉拒受訪，只簡短表示「今天不談」。 他在8月於俄亥俄州東巴勒斯坦市遭警方逮捕，原本被指涉嫌嫖娼與持有犯罪工具，後來在認罪協議下，嫖娼指控改為擾亂公共秩序罪。 他賽前與總經理林區、執行長吉多及名人堂線衛威利斯交談，也與獵鷹老闆布蘭克握手擁抱；其家人到場，而他已接受6場禁賽與50萬元罰款。
精華 FAQ
他是在亞特蘭大現場觀看49人隊對獵鷹隊的比賽，這也是他本賽季首次出現在球場。賽前他婉拒受訪，只簡短表示「今天不談」。
他在8月於俄亥俄州東巴勒斯坦市遭警方逮捕，原本被指涉嫌嫖娼與持有犯罪工具，後來在認罪協議下，嫖娼指控改為擾亂公共秩序罪。
他賽前與總經理林區、執行長吉多及名人堂線衛威利斯交談，也與獵鷹老闆布蘭克握手擁抱；其家人到場，而他已接受6場禁賽與50萬元罰款。
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