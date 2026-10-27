Anthropic暴紅 創辦人阿莫戴洛威爾高中求學經歷曝光

人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic創辦人阿莫戴與妹妹皆出身舊金山洛威爾高中，少年時即展現數理天賦與毅力，如今公司暴紅，也讓這所名校再次受到關注。

1990年代末期，人工智慧 公司Anthropic 創辦人阿莫戴（Dario Amodei）當時只有十多歲，是競爭激烈的舊金山 洛威爾高中（Lowell High School）一名熱衷於解決複雜科學問題，並立志從事科學研究的學生。

創辦公司的想法對少年阿莫戴來說太無聊。和妹妹丹妮拉（Daniela Amodei）一起打造一家人工智慧公司、成為億萬富翁？簡直可笑。

舊金山紀事報報導，阿莫戴兄妹在舊金山米慎區（Mission）長大，距離他們共同創辦的Anthropic總部僅2哩。兩人的公司即將上市，估值可能超過2兆元。他們的科技成就重塑了職場、教育以及這座撫育了他們的城市，也讓人們得以一窺舊金山最受讚譽、也最具爭議性的公立學府之一：洛威爾高中。

紀事報指出，阿莫戴2001年畢業於洛威爾高中，丹妮拉則於2006年畢業，兩兄妹在洛威爾高中的求學過程讓他們更了解自己。雖然創辦公司可能並非少年阿莫戴的初衷，但他在畢業紀念冊上引用的科幻作家暨生物化學家艾西莫夫（Isaac Asimov）名言「永遠不要讓你的道德感妨礙你做正確的事」，如今在人工智慧風險的辯論中別具意義。

洛威爾高中成立於1856年，向來以入學和學業競爭激烈聞名。阿莫戴入學後，即使在競爭十分激烈的環境中，他仍然以成績優異聞名。他的高中同學拉扎勒斯（Kate Lazarus）提到，阿莫戴在高一就通過了高中數學畢業檢定考，後來在校外大學繼續修讀數學課程，是同屆600名學生中唯一這麼做的人。

阿莫戴在洛威爾高中的物理大學先修課老師夏皮洛（Richard Shapiro）說：「他是我教過最優秀的學生之一，而且是屬於超級聰明的那種。他會不計時間和精力全心投入難題研究，從不放棄，而且總能解決問題。」

拉扎勒斯說：「洛威爾對像阿莫戴這樣有強烈學術傾向的學生來說，是一個絕佳的學習環境。」

不過，阿莫戴並非是一個只會讀書的書呆子，他還是一名田徑和越野賽跑運動員。他的田徑和越野賽跑教練梁安迪（Andy Leong，音譯）形容，阿莫戴是一名非常認真的運動員。

梁安迪說：「洛威爾是一所學業繁重的學校，有些學生在壓力大時會缺席訓練，但阿莫戴幾乎沒有缺席過。」

在Anthropic暴紅後，認識阿莫戴的人並不感到驚訝，因為阿莫戴一直被寄予厚望，被認為將來一定能成為傑出人才。他在高中畢業紀念冊上被評價為「最有可能成大器的人」。

洛威爾校長鮑蒂斯塔 （Jan Bautista）說：「阿莫戴兄妹備受關注提醒了我們，洛威爾肩負著重大責任，那就是培養和引導那些未來將改變人們生活方式的學生。」