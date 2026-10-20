回應愛州槍擊案 Tesla新功能：充電遇險能直接開走

充電團隊表示，故意濫用「緊急駛離」功能，可能面臨額外處罰，維修費用可能高達2萬5000元。（取自Tesla官方圖庫）

AI摘要 文章摘要整理： Tesla在10月初更新緊急駛離功能，讓車主充電遇險時可解除鎖定直接離開，被視為回應愛達荷州超充站槍擊事件。

特斯拉 （Tesla ）在10月初最新一次版本升級中，更新了「緊急駛離」（Emergency Drive Away）功能，允許車主在緊急狀況下解除充電時的行車鎖定，直接開車離開。該更新普遍認為，是回應今年8月在愛達荷州特斯拉Supercharge充電站發生的槍擊 慘案。

愛達荷州雙瀑市（Twin Falls）一間In-N-Out漢堡店8月發生槍擊案，造成共十人死傷，其中三名受害者當時正坐在停車場超級充電站（Supercharge）內的特斯拉車中充電。事件發生的兩個月後，特斯拉推出新功能，讓車主在充電站附近發生緊急狀況時，能夠快速駕車離開現場。

過去，特斯拉接上充電槍後，必須先由人員拔除電纜，才能切換至前進檔。槍擊案後，越來越多的車主指責特斯拉充電時的鎖定機制在緊急情況下限制了車主的逃生選擇，部分車主還推薦可繞過鎖定機制的第三方轉接器，但特斯拉曾多次警告，這類裝置可能過熱，並損壞車輛與充電設備。

特斯拉充電行車鎖定的設計初衷也很現實，連接電纜的汽車若強行駛離，將對電纜和充電站造成嚴重損壞，且有可能進一步導致觸電、火災等隱患。

啟動緊急駛離功能需要駕駛者切換前進檔後，螢幕會顯示警告及啟用選項，駕駛著再次踩住煞車，再同時點選屏幕上「啟用」（Activate）確認。

特斯拉在新功能的說明中特別強調，啟動緊急駛離功能後，車主將視情況對造成的損失負責，且功能啟動後車輛自身的監控攝像將同時啟動，並分享給特斯拉總部。

功能說明還寫到，目前僅適用於美國境內的特斯拉超級充電站，2021年以前的Model S及Model X不支持新功能。車主須安裝最新軟體更新，才能取得這項功能。

特斯拉充電團隊在社群平台X發布的示範影片顯示，車輛駛離時，充電接頭被強行扯離充電孔，部分碎片飛散，電纜也猛烈回彈。

特斯拉強調，這項功能僅供緊急使用，會對車輛及超級充電站造成重大損壞，故意濫用還可能面臨額外處罰，但尚未說明具體內容。充電團隊回覆網友時表示，視充電設備而定，維修費用可能高達2萬5000元。

啟動「緊急駛離」功能需要駕駛者切換前進檔後，螢幕會顯示警告及啟用選項，駕駛者再次踩住煞車，再同時點選屏幕上「啟用」（Activate）確認。（取自Tesla官方圖庫）