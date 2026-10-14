我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

裴洛西、威善高為何決裂？ 媒體揭開內幕

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山標準稱，裴洛西和威善高之間的決裂是由一通電話引爆。（美聯社）
舊金山標準稱，裴洛西和威善高之間的決裂是由一通電話引爆。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山標準揭露，威善高與裴洛西因接班布局、通話爭議與選戰競爭逐步決裂，最終裴洛西改挺陳詩敏。

去年10月，威善高（Scott Wiener）再也等不下去，他必須和裴洛西（Nancy Pelosi）談談。然而，至少兩年，裴洛西一直沒有接威善高的電話。

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，當時距離中期選舉還有一年多的時間。威善高想在裴洛西退休後接替她在國會的席位，這在舊金山早已不是祕密。但德高望重的裴洛西遲遲未宣布退休意向，使得威善高一直無法宣布參選。

在資金雄厚的前科技公司高層賽特（Saikat Chakrabarti）加入戰局、人氣逐漸上升後，威善高覺得自己已別無選擇，無法繼續按兵不動。

威善高再次打了電話。這次，裴洛西接了電話。然而，這通電話卻成了雙方陣營爭論不休的焦點。

舊金山標準稱，裴洛西和威善高之間的決裂是由一通電話引爆。（美聯社）
舊金山標準稱，裴洛西和威善高之間的決裂是由一通電話引爆。（美聯社）

威善高的支持者稱，威善高在舊金山標準去年10月中旬報導他準備參選之前，就已與裴洛西通過電話；但裴洛西的親信卻表示，這通電話發生在舊金山標準報導之後，但在威善高正式宣布參選之前。

幾位與威善高關係密切的人士表示，威善高當時在電話中告訴裴洛西，他計畫在幾天內宣布參選，但在兩人通話後不久，這項消息就走漏了。結果外界的解讀是，威善高沒有獲得裴洛西的正式許可，就強行宣布參選。

裴洛西支持者認為，威善高在裴洛西還未宣布退休前就宣布參選，是對裴洛西的不敬。

11月6日，裴洛西終於宣布不再尋求連任，但沒有提及她認為誰應該接替她的席位。很明顯，這通電話及前後發生的事，讓裴洛西和威善高之間原本就疏遠且緊張的關係正式破裂。最終，裴洛西在今年6月黨內初選前幾周，轉而支持市議員陳詩敏（Connie Chan）競選其席位。

為了還原裴洛西與威善高之間的關係是如何在數年間破裂，舊金山標準採訪了十多位與裴洛西、威善高和陳詩敏關係密切的人士。最終呈現的故事是：三位政治人物之間錯失良機和激烈競爭的複雜關係，

舊金山標準認為，威善高的作法反映出他對自身政治地位的自信，或許因為過度自信，他寧願冒犯美國最有權勢的民主黨領袖之一，也不願放棄自己的政治抱負。至於儘管裴洛西經常表示，自一開始就是陳詩敏的支持者，但舊金山標準稱，她的支持並非早就決定，而是在6月黨內初選前幾周才確定。

舊金山標準還透露，2023年1月，威善高接到裴洛西身邊一位「非常有權勢的人士」來電，對威善高說：「你不應該競選國會議員，克莉斯汀（裴洛西女兒）會接替南西，我們應該支持她。」

威善高掛斷電話後認為，裴洛西可能正在為女兒參選舖路。不過，裴洛西母女都予以否認。

威善高很快就開始試著聯絡裴洛西，但裴洛西始終沒有接電話。

精華 FAQ

  • 關鍵在於接班安排與政治信任破裂。威善高急於接替裴洛西席位，裴洛西卻遲遲不表態，之後又因通話時間與是否獲得許可參選的爭議，讓雙方關係急速惡化。

  • 威善高陣營稱，他在媒體報導前就曾與裴洛西通話；但裴洛西親信表示，電話發生在報導之後、威善高正式宣布參選之前，時間點成為雙方爭論焦點。

  • 報導指出，裴洛西與威善高的關係早已疏遠且緊張，且她對接班人選始終未公開明確支持。直到6月初選前幾周，她才轉而支持市議員陳詩敏。

裴洛西 退休 舊金山

上一則

前屋崙市長盛桃貪腐案 遴選陪審團證人

下一則

搬離傳統社區 舊金山華埠、西區華裔人口減少數千人

延伸閱讀

威善高、陳詩敏爭取關鍵華裔選票

威善高、陳詩敏爭取關鍵華裔選票
卸任總統後首來美 蔡英文會裴洛西贈絲巾 社群報平安曬「易燃物」

卸任總統後首來美 蔡英文會裴洛西贈絲巾 社群報平安曬「易燃物」
前國會議員Speier背書 支持陳詩敏競選國會議員

前國會議員Speier背書 支持陳詩敏競選國會議員
訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區

訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區
曾遭中國制裁 法國政治人物格魯克斯曼贏中左翼總統提名初選

曾遭中國制裁 法國政治人物格魯克斯曼贏中左翼總統提名初選

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐