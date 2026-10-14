裴洛西、威善高為何決裂？ 媒體揭開內幕
舊金山標準揭露，威善高與裴洛西因接班布局、通話爭議與選戰競爭逐步決裂，最終裴洛西改挺陳詩敏。
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舊金山標準揭露，威善高與裴洛西因接班布局、通話爭議與選戰競爭逐步決裂，最終裴洛西改挺陳詩敏。
去年10月，威善高（Scott Wiener）再也等不下去，他必須和裴洛西（Nancy Pelosi）談談。然而，至少兩年，裴洛西一直沒有接威善高的電話。
舊金山標準（San Francisco Standard）表示，當時距離中期選舉還有一年多的時間。威善高想在裴洛西退休後接替她在國會的席位，這在舊金山早已不是祕密。但德高望重的裴洛西遲遲未宣布退休意向，使得威善高一直無法宣布參選。
在資金雄厚的前科技公司高層賽特（Saikat Chakrabarti）加入戰局、人氣逐漸上升後，威善高覺得自己已別無選擇，無法繼續按兵不動。
威善高再次打了電話。這次，裴洛西接了電話。然而，這通電話卻成了雙方陣營爭論不休的焦點。
威善高的支持者稱，威善高在舊金山標準去年10月中旬報導他準備參選之前，就已與裴洛西通過電話；但裴洛西的親信卻表示，這通電話發生在舊金山標準報導之後，但在威善高正式宣布參選之前。
幾位與威善高關係密切的人士表示，威善高當時在電話中告訴裴洛西，他計畫在幾天內宣布參選，但在兩人通話後不久，這項消息就走漏了。結果外界的解讀是，威善高沒有獲得裴洛西的正式許可，就強行宣布參選。
裴洛西支持者認為，威善高在裴洛西還未宣布退休前就宣布參選，是對裴洛西的不敬。
11月6日，裴洛西終於宣布不再尋求連任，但沒有提及她認為誰應該接替她的席位。很明顯，這通電話及前後發生的事，讓裴洛西和威善高之間原本就疏遠且緊張的關係正式破裂。最終，裴洛西在今年6月黨內初選前幾周，轉而支持市議員陳詩敏（Connie Chan）競選其席位。
為了還原裴洛西與威善高之間的關係是如何在數年間破裂，舊金山標準採訪了十多位與裴洛西、威善高和陳詩敏關係密切的人士。最終呈現的故事是：三位政治人物之間錯失良機和激烈競爭的複雜關係，
舊金山標準認為，威善高的作法反映出他對自身政治地位的自信，或許因為過度自信，他寧願冒犯美國最有權勢的民主黨領袖之一，也不願放棄自己的政治抱負。至於儘管裴洛西經常表示，自一開始就是陳詩敏的支持者，但舊金山標準稱，她的支持並非早就決定，而是在6月黨內初選前幾周才確定。
舊金山標準還透露，2023年1月，威善高接到裴洛西身邊一位「非常有權勢的人士」來電，對威善高說：「你不應該競選國會議員，克莉斯汀（裴洛西女兒）會接替南西，我們應該支持她。」
威善高掛斷電話後認為，裴洛西可能正在為女兒參選舖路。不過，裴洛西母女都予以否認。
威善高很快就開始試著聯絡裴洛西，但裴洛西始終沒有接電話。
關鍵在於接班安排與政治信任破裂。威善高急於接替裴洛西席位，裴洛西卻遲遲不表態，之後又因通話時間與是否獲得許可參選的爭議，讓雙方關係急速惡化。 威善高陣營稱，他在媒體報導前就曾與裴洛西通話；但裴洛西親信表示，電話發生在報導之後、威善高正式宣布參選之前，時間點成為雙方爭論焦點。 報導指出，裴洛西與威善高的關係早已疏遠且緊張，且她對接班人選始終未公開明確支持。直到6月初選前幾周，她才轉而支持市議員陳詩敏。
精華 FAQ
關鍵在於接班安排與政治信任破裂。威善高急於接替裴洛西席位，裴洛西卻遲遲不表態，之後又因通話時間與是否獲得許可參選的爭議，讓雙方關係急速惡化。
威善高陣營稱，他在媒體報導前就曾與裴洛西通話；但裴洛西親信表示，電話發生在報導之後、威善高正式宣布參選之前，時間點成為雙方爭論焦點。
報導指出，裴洛西與威善高的關係早已疏遠且緊張，且她對接班人選始終未公開明確支持。直到6月初選前幾周，她才轉而支持市議員陳詩敏。
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