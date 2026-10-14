裴洛西、威善高為何決裂？ 媒體揭開內幕

舊金山標準稱，裴洛西和威善高之間的決裂是由一通電話引爆。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山標準揭露，威善高與裴洛西因接班布局、通話爭議與選戰競爭逐步決裂，最終裴洛西改挺陳詩敏。

去年10月，威善高（Scott Wiener）再也等不下去，他必須和裴洛西 （Nancy Pelosi）談談。然而，至少兩年，裴洛西一直沒有接威善高的電話。

舊金山 標準（San Francisco Standard）表示，當時距離中期選舉還有一年多的時間。威善高想在裴洛西退休 後接替她在國會的席位，這在舊金山早已不是祕密。但德高望重的裴洛西遲遲未宣布退休意向，使得威善高一直無法宣布參選。

在資金雄厚的前科技公司高層賽特（Saikat Chakrabarti）加入戰局、人氣逐漸上升後，威善高覺得自己已別無選擇，無法繼續按兵不動。

威善高再次打了電話。這次，裴洛西接了電話。然而，這通電話卻成了雙方陣營爭論不休的焦點。 舊金山標準稱，裴洛西和威善高之間的決裂是由一通電話引爆。（美聯社）

威善高的支持者稱，威善高在舊金山標準去年10月中旬報導他準備參選之前，就已與裴洛西通過電話；但裴洛西的親信卻表示，這通電話發生在舊金山標準報導之後，但在威善高正式宣布參選之前。

幾位與威善高關係密切的人士表示，威善高當時在電話中告訴裴洛西，他計畫在幾天內宣布參選，但在兩人通話後不久，這項消息就走漏了。結果外界的解讀是，威善高沒有獲得裴洛西的正式許可，就強行宣布參選。

裴洛西支持者認為，威善高在裴洛西還未宣布退休前就宣布參選，是對裴洛西的不敬。

11月6日，裴洛西終於宣布不再尋求連任，但沒有提及她認為誰應該接替她的席位。很明顯，這通電話及前後發生的事，讓裴洛西和威善高之間原本就疏遠且緊張的關係正式破裂。最終，裴洛西在今年6月黨內初選前幾周，轉而支持市議員陳詩敏（Connie Chan）競選其席位。

為了還原裴洛西與威善高之間的關係是如何在數年間破裂，舊金山標準採訪了十多位與裴洛西、威善高和陳詩敏關係密切的人士。最終呈現的故事是：三位政治人物之間錯失良機和激烈競爭的複雜關係，

舊金山標準認為，威善高的作法反映出他對自身政治地位的自信，或許因為過度自信，他寧願冒犯美國最有權勢的民主黨領袖之一，也不願放棄自己的政治抱負。至於儘管裴洛西經常表示，自一開始就是陳詩敏的支持者，但舊金山標準稱，她的支持並非早就決定，而是在6月黨內初選前幾周才確定。

舊金山標準還透露，2023年1月，威善高接到裴洛西身邊一位「非常有權勢的人士」來電，對威善高說：「你不應該競選國會議員，克莉斯汀（裴洛西女兒）會接替南西，我們應該支持她。」

威善高掛斷電話後認為，裴洛西可能正在為女兒參選舖路。不過，裴洛西母女都予以否認。

威善高很快就開始試著聯絡裴洛西，但裴洛西始終沒有接電話。