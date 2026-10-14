科索查倫競選庫市議員 主張嚴控開支

科索查倫（Tracy Kosolcharoen）參選庫比蒂諾市議員。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 科索查倫參選庫比蒂諾市議員，強調財政紀律、審慎住房規畫與保護商家，並主張提升道路安全、野火防範及市府回應效率。

庫比蒂諾市議會今年有三個席位改選，市規畫委員會主席科索查倫（Tracy Kosolcharoen）參選市議員，提出平衡市府預算、保護本地商家、審慎規畫住房發展及改善社區安全等主張。她表示，城市發展不能只著眼於增加住房，也必須同步考慮交通、基礎設施、公共安全及居民生活品質，並讓地方政府保有足夠的決策空間。

科索查倫是庫比蒂諾居民，從小在當地公立學校 就讀。她表示，2021年當地公立學校面臨關閉危機時，許多家庭認為自己的聲音沒有得到充分代表，促使她開始投入公共事務，希望讓居民及移民 家庭有更多機會參與地方決策。

目前，她擔任庫比蒂諾規畫委員會主席，也參與聖塔克拉拉谷交通局(VTA)公民諮詢委員會及市府經濟發展委員會。

科索查倫表示，庫比蒂諾面臨長期預算赤字，短期內必須加強財政紀律，確保納稅人的每一筆錢都用在對社區真正重要的地方。她以市政廳翻修工程為例指出，項目費用已達5400萬元，最初估算約為3000萬元。她認為，市府應逐項檢視工程合約，重新評估優先順序，避免工程成本不斷增加。

她主張，市府應為公共項目設定明確的衡量指標，並在項目完成後檢視實際成效。

對於住房發展與商業空間的平衡，科索查倫表示，庫比蒂諾需要審慎規畫新增住房的位置，優先考慮主要道路沿線、具備交通及商業配套的地區，同時保護既有住宅社區與本地商家。

她指出，部分商業用地重新分區後將改建為住宅，是本地商業空間流失的原因之一。她不希望繼續將仍在營運的零售商業用地改作住宅，認為市府可以考慮利用閒置或使用率偏低的辦公空間提供住房，而不應輕易犧牲仍有活力的商業地點。她以Panera Bread及Voyager Coffee原址未來將改建為聯排住宅為例，指出當地居民對這些商業場所的消失感到失望。

在社區生活品質方面，她表示，庫比蒂諾部分地區面臨野火風險，市府應協助居民降低風險。道路安全方面，則需持續改善行人及自行車使用者的通行環境，並與聖克拉拉縣警長辦公室合作，預防及減少犯罪。

她支持檢視市府311投訴處理流程，改善居民提出違規或社區問題後的回應效率。