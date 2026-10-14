聖荷西研擬資料中心新規 30項計畫待審

聖荷西政府擬定資料中心新規。（記者龔玥/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西正制定更嚴格的資料中心監管標準，並透過論壇蒐集各界意見，以平衡科技產業成長、資源需求與社區生活品質。

聖荷西 市正研擬資料中心監管標準，涵蓋用水、電力需求、環境影響及噪音等議題。在人工智慧與科技產業持續發展之際，商界、勞工及社區代表將於14日舉行論壇，討論如何兼顧科技產業成長與社區利益；並於周四在市政廳舉行公開社區論壇，讓民眾表達意見。

根據NbcBayArea的報導，聖荷西目前有20座正在運營的資料中心，總面積約160萬平方呎。另有30項資料中心開發計畫正由聖荷西市規劃部門審查中，若全部推進，預計將再增加約170萬平方呎的資料中心空間。

市府近來持續研擬資料中心監管框架，希望在支持科技與經濟發展的同時，降低相關設施對周邊社區的影響。草案涵蓋用水與電力需求、環境影響及噪音等規範。依目前草案內容，聖荷西擬定的標準將比加州9月通過的相關州級標準更嚴格。

矽谷商會（Silicon Valley Chamber of Commerce）將主辦論壇，參與單位包括太平洋瓦電公司（PG&E）、南灣勞工理事會（South Bay Labor Council）及西部資料中心聯盟（West Data Center Coalition）。論壇將於上午11時30分在商會辦公室舉行，主要供與會者討論相關議題，並不涉及任何正式決策或表決。

在後續程序方面，聖荷西市府將於周四在市政廳舉行公開社區論壇，讓民眾表達意見。規劃委員會預計於11月中旬審議最終草案，市議會則預計於12月討論，並可能就相關規範進行表決。

隨著更多資料中心開發計畫進入審查階段，相關規範將如何平衡科技產業發展、能源與水資源需求，以及居民的生活環境，將成為市府後續討論的重點