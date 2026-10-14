我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

聖荷西研擬資料中心新規 30項計畫待審

記者龔玥/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西政府擬定資料中心新規。（記者龔玥/攝影）
聖荷西政府擬定資料中心新規。（記者龔玥/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西正制定更嚴格的資料中心監管標準，並透過論壇蒐集各界意見，以平衡科技產業成長、資源需求與社區生活品質。

聖荷西市正研擬資料中心監管標準，涵蓋用水、電力需求、環境影響及噪音等議題。在人工智慧與科技產業持續發展之際，商界、勞工及社區代表將於14日舉行論壇，討論如何兼顧科技產業成長與社區利益；並於周四在市政廳舉行公開社區論壇，讓民眾表達意見。

根據NbcBayArea的報導，聖荷西目前有20座正在運營的資料中心，總面積約160萬平方呎。另有30項資料中心開發計畫正由聖荷西市規劃部門審查中，若全部推進，預計將再增加約170萬平方呎的資料中心空間。

市府近來持續研擬資料中心監管框架，希望在支持科技與經濟發展的同時，降低相關設施對周邊社區的影響。草案涵蓋用水與電力需求、環境影響及噪音等規範。依目前草案內容，聖荷西擬定的標準將比加州9月通過的相關州級標準更嚴格。

矽谷商會（Silicon Valley Chamber of Commerce）將主辦論壇，參與單位包括太平洋瓦電公司（PG&E）、南灣勞工理事會（South Bay Labor Council）及西部資料中心聯盟（West Data Center Coalition）。論壇將於上午11時30分在商會辦公室舉行，主要供與會者討論相關議題，並不涉及任何正式決策或表決。

在後續程序方面，聖荷西市府將於周四在市政廳舉行公開社區論壇，讓民眾表達意見。規劃委員會預計於11月中旬審議最終草案，市議會則預計於12月討論，並可能就相關規範進行表決。

隨著更多資料中心開發計畫進入審查階段，相關規範將如何平衡科技產業發展、能源與水資源需求，以及居民的生活環境，將成為市府後續討論的重點

精華 FAQ

  • 市府希望在AI與科技產業持續擴張下，兼顧經濟發展與社區利益，因此針對資料中心的用水、電力、環境影響及噪音等面向建立更明確規範。

  • 聖荷西目前有20座運營中的資料中心，總面積約160萬平方呎；另有30項開發計畫正在審查，若全數推進，預計再增加約170萬平方呎空間。

  • 矽谷商會先辦論壇討論相關議題，市府周四將再舉行公開社區論壇蒐集民意；規劃委員會預計11月中旬審議草案，市議會則可能於12月表決。

聖荷西

上一則

前屋崙市長盛桃貪腐案審判開始遴選陪審團 最快下周一進行聽證

下一則

舊金山辦大型活動效益衝破10億元 艦隊周貢獻逾2億

延伸閱讀

耗電又耗水 舊金山暫停批准新建資料中心45天

耗電又耗水 舊金山暫停批准新建資料中心45天
聖荷西市公務員工會 暫緩罷工危機

聖荷西市公務員工會 暫緩罷工危機
住宅停車位可能減少 桑尼維爾研修停車規定將聽取民意

住宅停車位可能減少 桑尼維爾研修停車規定將聽取民意
加州富人稅提案 牽動矽谷稅制爭議

加州富人稅提案 牽動矽谷稅制爭議
聖荷西車牌攝影隱私訴訟敗訴 反對者考慮上訴

聖荷西車牌攝影隱私訴訟敗訴 反對者考慮上訴

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐