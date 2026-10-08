華男槍擊交通盤查警員 最重判囚終身

累犯華裔男子因2022年在交通盤查中槍擊山景城警員，被判處50年至終身監禁。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 聯合城男子蔡姓男子因在2022年交通盤查中槍擊山景城警員，被裁定7項重罪成立，最終遭判50年至終身監禁。

據ABC7報導，官員周三（7日）證實，一名來自聯合城（Union City）的男子因在2022年一次酒駕 攔截行動中槍擊 一名山景城（Mountain View）警察，今年早些時候被裁定謀殺未遂及其他罪名成立，最終被判處50年至終身監禁。

聖塔克拉拉縣陪審團於5月裁定37歲的蔡（音譯，Jeffrey Choy）七項重罪成立，其中包括謀殺未遂，這些指控均與2022年7月發生在山景城市中心附近的一起槍擊案有關。

當局稱，槍擊事件發生在午夜過後的一次交通盤查中，當時蔡正因其他罪行處於保釋期，卻在近距離向警員開槍。

「本案及這一判決結果，既是為了給我們的警員伸張正義，也是為了讓我們的警員、警局以及社區得以療癒，」坎菲爾德（Michael Canfield）警長在判決後表示。

官員們承認本案耗時較長才得出結論。

「本案正義的延遲令人非常沮喪，但值得慶幸的是，正義並未被剝奪，」聖塔克拉拉縣副地方檢察長麥基恩（Marisa McKeown）表示。

據檢方稱，隨身攝像頭錄像顯示，此次交通攔截起初十分常規，但隨後局勢迅速升級。

該警員手臂中彈，防彈背心也被擊中。麥基恩表示，視頻證據和警員的證詞對本案至關重要。

「他在例行交通盤查時走近，卻被一名暴力罪犯毫無預警地擊中胸部。這是一名累犯，屬於『三振出局』的罪犯。他當時正處於保釋期，甚至不被允許持有槍枝，更不用說用它射擊警察了，」麥基恩說道。

五月份的法庭座無虛席，連山景城警察局的工作人員以及那位中彈的警員都到場旁聽。

坎菲爾德描述稱，這名警員經驗豐富，接受過戰術行動和調查方面的培訓，並擁有軍事背景。該警員現已重返崗位。

「我們警局、警員以及專業工作人員齊聚一堂支持這位警員，這充分體現了我們組織的風貌，也彰顯了我們社區的凝聚力，更說明了此案對我們所有人，顯然不僅對那位警員，也對整個警局的心理康復有多麼重要，」坎菲爾德說道。