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州大砸超過300萬押注AI教育 部分師生持懷疑態度

編譯林思牧／綜合報導
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加州州立大學(CSU)正全力押注AI教育，認為其系統中的47萬名學生在畢業前必須...
加州州立大學(CSU)正全力押注AI教育，認為其系統中的47萬名學生在畢業前必須學會如何使用這項技術，但部分老師和學生卻抱持懷疑態度。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

加州州立大學投入逾300萬元推動AI教育，要求47萬名學生為AI重塑的職場做準備，但師生對其必要性與實際效益仍有不少疑慮。

加州州立大學(CSU)正全力押注AI教育，認為其系統中的47萬名學生在畢業前必須學會如何使用這項技術，但部分老師和學生卻抱持懷疑態度。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，去年加州州大成為全美首個為學生付費使用ChatGPT Edu的公立大學系統。該系統已撥款超過300萬元，用於資助教師探索如何在課堂上運用AI。目前，多個校區已開始培訓學生如何負責任地使用這項技術。

這些措施都是CSU策略的一部分，旨在幫助學生為未來AI重塑的勞動市場做好準備。然而，CSU對AI的投資也遭到了一些教職員工的批評，部分學生仍然對學習如何使用AI的價值持懷疑態度，儘管大多數學生擔心這項新興技術會威脅到他們找到工作。

CSU人工智慧策略的成功與否，將取決於AI對即將步入職場的大學生群體的影響程度。史丹福教育研究生院的首席教育經濟學家貝廷格（Eric Bettinger）表示，目前許多產業的招募活動都處於停滯狀態，雇主們都在觀望AI究竟會在多大程度上改變勞動市場。但勞動市場的放緩是否完全歸因於AI，目前尚不清楚。

貝廷格指出，與以往的新興技術一樣，AI正迫使雇主做出抉擇：是用這項技術取代現有員工，還是雇用更多能夠利用AI提高生產力的員工。紐約聯儲銀行的數據顯示，自2022年以來，應屆畢業生的失業率持續攀升，因此他們正面臨嚴峻的就業市場挑戰。

聖地牙哥州大資訊科技副校長弗雷奇（James Frazee）在接受EdSource採訪時表示：現實情況是，校園外的世界並沒有放慢腳步，我們需要讓學生們做好應對這一現實的準備。

但並不是CSU的每個人都接受AI在校園中日益增長的使用。CSU在去年初簽署OpenAI協議後，一些教授對協議進行了抵制。舊金山州大人類學教授林肯（Martha Lincoln）表示，加州州立大學管理階層沒有明確解釋學生將如何在校園和課堂上使用AI。「學生們會用如此有價值的AI做什麼？如果它對他們的專業、教育如此有價值，那麼它的價值在哪裡？它是什麼樣的？」

精華 FAQ

  • 加州州立大學已為學生付費使用ChatGPT Edu，並撥款超過300萬元資助教師探索AI教學，同時在多個校區推動學生接受負責任使用AI的訓練。

  • 校方認為AI將重塑未來勞動市場，學生在畢業前必須具備使用這項技術的能力，才能在校園外快速變動的就業環境中保持競爭力。

  • 部分教授質疑校方未清楚說明AI在課堂中的用途與價值，部分學生也不確定學習AI的直接效益；但同時，多數學生仍擔心AI會威脅他們未來找工作。

加州 舊金山

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