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大選選票已寄出 10/19前沒收到快做這些事

記者江碩涵／康曲柯士達縣報導
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康曲柯士達縣府表示，所有已登記選民將陸續收到今年11月3日即將舉行的大選正式選票...
康曲柯士達縣府表示，所有已登記選民將陸續收到今年11月3日即將舉行的大選正式選票，選票10月5日起開始寄出。(翻攝自州務卿辦公室官網)

AI摘要

文章摘要整理：

康曲柯士達縣已開始寄發大選選票，選民若10月19日前未收到可聯絡選務單位，並可透過郵寄、投票箱或提前投票完成投票。

康曲柯士達（Contra Costa）縣府表示，所有已登記選民將陸續收到今年11月3日即將舉行的大選正式選票，選票10月5日起開始寄出。縣選民資訊指南已於前一周寄出，選民應已陸續收到，若選民在10月19日前仍未收到選票，請致電辦公室925-335-7800，或寄送電子郵件至[email protected]加州州務卿辦公室也已於兩周前將州選民資訊指南寄送給選民。

康曲柯士達縣選舉部門與選票印刷廠及郵政服務機構密切合作，以確保所有選民能及時收到選票。選民收到選票後，即可立即投票

康曲柯士達縣書記官兼選民登記官Kristin B. Connelly表示，希望確保選民知道，他們可以安心選擇適合自己的投票方式，並鼓勵縣選民在收到選票後儘早完成投票，並提早將選票寄回。

康縣表示，選民可以透過縣書記官—選舉部門網站上的 「我的投票資訊」，確認自己的選民登記狀態及地址是否正確。如果選民需要登記投票或更新選民登記資料，可在10月19日前前往加州州務卿辦公室的registertovote.ca.gov網站辦理。

10月19日之後，新選民仍可在以下地點親自登記並投票：康曲柯士達縣選舉部門（Martinez），縣內任何㇐個區域提前投票站（Regional Early Voting Site），或選舉日當天的投票站。

選民也可選擇郵寄投票。縣府表示，所有有效登記的選民都會收到㇐張選票及㇐個已付郵資的回郵信封，選民應將填妥的選票放入信封、封好信封、簽名後寄回。透過郵寄方式寄回的選票，郵戳日期必須為選舉日當天或之前，並且必須在選舉日後七天內送達，才會計入選舉結果。選舉部門建議選擇郵寄選票的選民最遲於10月23日將選票投入郵箱，以確保選票能在選舉日前蓋上郵戳，並及時送達以供計票。

選民也可以使用縣內43個官方選票投票箱（Official Ballot Drop Boxes） 投遞選票。選民也可以將選票交至任何㇐個縣內的親自投票地點。官方選票投票箱目前已開放使用。將選票投入官方選票投票箱，就像將選票直接交到選舉辦公室㇐樣安全，同時也能減少回郵成本，節省納稅人的支出。

選票必須在11月3日晚上8時前投入官方選票投票箱。縣府呼籲，提早投票，避免排隊，選民可以透過提早投票避免⾧時間排隊，並確保自己的選票能納入選舉夜間的結果。選民應提早投票，讓選舉部門最遲於10月30日收到選票。

精華 FAQ

  • 可致電康曲柯士達縣選舉部門 925-335-7800，或寄信到 [email protected] 查詢處理。縣府也提醒，選票已自10月5日起陸續寄出。

  • 可上縣書記官—選舉部門網站的「我的投票資訊」查詢選民登記狀態與地址是否正確；若需新登記或更新資料，須在10月19日前到 registertovote.ca.gov 辦理。

  • 郵寄選票應最遲於10月23日寄出，並須在選舉日後7天內送達才計票；投入官方投票箱則須在11月3日晚上8時前完成，縣府也建議盡量提早送交。

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