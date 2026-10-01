李娜亞接任中文學校全美總會長 擬返台交流

授贈儀式上李娜亞一改傳統致詞方式，以數來寶答謝支持。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州僑教界人士李娜亞當選全美中文學校聯合總會第33屆總會長，並以數來寶致謝，未來將推動美國僑教交流及返台參訪。

全美中文學校聯合總會第33屆總會長由北加 州僑教界人士李娜亞接任。僑務委員會日前特別為她致贈賀狀，李娜亞一改傳統，以數來寶答謝支持，贏得滿堂彩。

本屆總會長共有三人角逐，包括北加州 李娜亞、佛羅里達州林雅琪及美東汪良元三人。全美13區理事及總會4名行政幹部自7月13日起進行線上投票，結果於8月1日在密西根舉行的全美總會年會結束後揭曉，由李娜亞脫穎而出。並於翌日完成新舊任總會長交接。

9月20日賀狀頒贈儀式中，由駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔代表頒贈，金山灣區 華僑文教服務中心主任王偉讚朗讀賀詞。李娜亞則一改傳統致詞方式，以數來寶答謝支持，「未來道路還很長，僑教工作不能忘。大家繼續肩並肩，同心協力向前闖！」輕快的致詞方式也讓現場氣氛熱絡。

談到當選，李娜亞將成果歸功於北加州團隊。她說︰「全國13區理事選的不是我，而是我背後兵強馬壯、力拔山河的北加團隊。」她也期盼北加州中文學校聯合會及僑教界夥伴繼續協助，共同推動全美中文教育。

李娜亞與僑教結緣始於2014年。當時她帶著二兒子報名中文學校，因緣際會受邀擔任三年級中文教師，從家長身分走進教室。2022年，她接任灣谷中文學校校長，開始投入行政管理；2024年當選北加州中文學校聯合會會長，今年再接任全美中文學校聯合總會長。

她表示，投入海外僑教12年來，靠的是對中文教育的熱忱與使命感。接任總會長後，她已著手籌畫11月20日前往德州聖安東尼奧，參與美國外語教學委員會（ACTFL）年會相關活動，希望延續全美總會多年來推動中文教育與美國主流教育接軌的工作。

今年活動預計邀請曾妙芬教授擔任主講人，解析美國AP考試制度今年出現的變革；方沛文教授則將分享台灣華語文學習中心（TCML）的推動經驗。

除了在美國持續推動僑教交流，李娜亞也計畫籌組「全美中文學校聯合總會返台參訪團」，目標明年4月成行。她希望促進台美兩地教學經驗交流，汲取台灣的教學經驗與資源，再帶回美國與全美各地中文教師分享。

僑務委員會賀狀。（主辦單位提供）

駐舊金山經文辦事處處長伍志翔（左二）代表頒贈賀狀，金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚（右一）朗讀賀詞。（主辦單位提供）

李娜亞接任全美中文學校聯合總會第33屆總會長。（主辦單位提供）