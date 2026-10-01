巴洛阿圖圖書館遭車撞毀 肇事夫婦賠24萬

巴洛阿圖圖書館被撞，肇事夫婦已與市府達成和解支付賠償金。（圖源google map）

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖一輛休旅車撞毀米契爾公園圖書館後，偉茲夫婦與市府達成和解，支付24萬4000元賠償全部修繕費用，圖書館工程已完成。

2023年一輛休旅車撞入巴洛阿圖米契爾公園圖書館（Mitchell Park Library），造成建築受損。巴洛阿圖市長維克琪・溫克爾（Vicki Veenker）9月29日宣布，肇事的偉茲（Wetzel）夫婦已與市府達成和解，將支付24萬4000元賠償金，用於支付圖書館的全部修繕費用。

根據Paloaltoonline的報導，市府與偉茲夫婦的和解協議於9月14日經市議會表決通過，並於9月17日正式完成。巴洛阿圖市府此前估計，圖書館修繕費用可能超過25萬元。市府律師傑森（Chris Jensen）透過電子郵件證實，此次24萬4000元的和解金將足以支付全部修繕費用，而款項將由偉茲夫婦投保的USAA General Indemnity Company支付。

事故發生於2023年1月18日下午約3時。根據市府今年1月提出的訴訟，偉茲夫人當時駕駛一輛休旅車，丈夫坐在副駕駛座，車輛突然撞入米契爾公園圖書館附近的建築物。事故後，夫婦兩人被送往當地醫院，僅受到輕傷，圖書館則疏散約45分鐘。

巴洛阿圖市今年1月對兩人提起訴訟，指控駕駛人駕駛疏忽，同時指控丈夫明知妻子無法安全駕駛，仍讓她駕車，因此構成疏忽允許他人使用車輛。市府在訴訟中表示，這起撞擊造成「重大財產損害」。

偉茲夫婦否認市府提出的所有指控，並表示事發時他們是「突然、意外地陷入緊急狀況」。兩人主張，相關損害及市府所稱的傷害若確實存在，都是由當時的特殊緊急情況造成，駕駛人在當時情況下已採取合理的注意及預防措施，因此不構成疏忽。

雙方原本都要求由陪審團審理案件。根據法院文件，直到今年7月，偉茲夫婦仍在為陪審團審判做準備，但在法院尚未排定審判日期前，雙方最終達成和解。

米契爾公園圖書館今年7月27日曾通知居民，由於外牆需要進行修繕，圖書館將暫時部分關閉。圖書館工作人員表示，相關工程已於9月8日完成。