史丹福華裔化學家林松 多次忽略獲獎電話

史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福大學華裔化學家林松因誤把獲獎電話當垃圾電話而多次未接，最後獲知自己拿下麥克阿瑟天才獎與80萬元無條件獎金，肯定其在有機分子與永續合成研究上的貢獻。

史丹福大學華裔 化學家林松（Song Lin，音譯）自己沒有預期會獲得麥克阿瑟天才獎（genius grant），他誤以為通知獲獎的電話是垃圾電話，所幸80萬元的獎金並沒有因為不接而取消。

SFGATE報導，麥克阿瑟基金會（John D. and Catherine T. MacArthur Foundation）29日宣布，林松是該基金會本年度獎金的20位獲獎者之一。林松教授是巴洛阿圖居民，大約一個月前，他多次忽略一個陌生號碼打來的電話，最後才接聽並得知自己獲獎的消息。基金會強調，80萬元的獎金是不包含任何條件的贈予。

「感覺很不真實，」林松29日告訴SFGATE，「我到現在還是不敢相信。」林松教授是開發建構大型複雜有機分子創新方法的先驅，他致力於將電化學（electrochemistry）與生命科學（life sciences）結合，以尋找更快、更永續的藥物合成方法。電化學利用電能驅動化學反應，可以用更環保的材料取代傳統化學品。

「我們製造分子，而分子在生命的方方面面都至關重要，」林教授告訴SFGATE，「最近獲得FDA批准的大多數藥物都是有機分子，我們使用的燃料也是由有機分子組成的，甚至我們的衣服也常常是由有機分子製成。我們正在努力尋找更快、更精確地製造這些分子的方法，這對於應對當前的環境和健康危機至關重要。」

今年的天才獎獲獎者包括其他科學家，但也包括一位詩人、一位舞者、幾位歷史學家和一位人類學家。自 1981 年以來，已有 1000 多人獲得該獎項，符合其非凡創造力、公認成就和對未來突破的承諾的評選標準。

麥克阿瑟獎把「創造力」定義為「創造新事物或以重要方式將看似無關的事物聯繫起來的動力和能力。它豐富了我們對自身、社區和我們所居住的世界的理解。」