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拿白卡影響拿綠卡？加州官員：別貿然放棄醫療及食物援助

記者李怡／舊金山報導
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美國社區媒體（ACoM）24日舉行網上記者會，討論聯邦「公共負擔」新規及加州等州...
美國社區媒體（ACoM）24日舉行網上記者會，討論聯邦「公共負擔」新規及加州等州提出的法律挑戰。（記者李怡／翻攝）

申請Medi-Cal看病、領取CalFresh食品補助，甚至家中美國公民子女使用政府福利，未來是否可能影響父母申請綠卡？隨著聯邦政府新版「公共負擔」（Public Charge）規則9月18日正式生效，不少移民家庭開始擔心，使用原本符合資格的福利，會不會影響未來移民身分。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）與另外21州已提起訴訟，要求法院阻止新規實施。加州衛生與公共服務廳（CalHHS）24日也提醒民眾，不要因為恐懼或錯誤資訊，貿然放棄自己依法可以獲得的醫療和食品援助。

美國社群媒體（ACoM）24日舉行網上記者會，邀請邦塔及CalHHS局長強森（Kim Johnson）說明訴訟及新規對加州居民的實際影響。會議指出，「公共負擔」並不是新的移民制度，但今年的新規大幅改變移民官員在部分綠卡及入境申請中，可以考慮哪些因素。

加州檢察長辦公室指出，在進行個案整體評估時，移民官員甚至可能把同一家庭中美國公民成員依法使用某些福利納入考量。

這也成為加州政府最擔心的「寒蟬效應」。即使某些居民本身不受公共負擔規則影響，也可能因害怕牽連自己或家人的移民身分，而不敢帶孩子看醫生、不敢申請食品補助，甚至主動退出原本符合資格的福利項目。

強森在會議中強調，新規並不適用於所有移民，每個人的身分及情況也不同。「公共負擔」本質上是移民審查規則，並不是決定一個人能否申請Medi-Cal、CalFresh或其他公共福利的資格規則。CalHHS因此呼籲居民，不要只因聽到「公共負擔」四個字，就立即取消自己或家人的福利，而應先了解自己的個別情況，必要時尋求合格移民法律服務機構協助。

加州與其他州則選擇直接走上法院。邦塔領導的多州聯盟14日提告，主張聯邦政府的新規超越法律授權，並違反「行政程序法」訴訟要求法院撤銷新規。包括舊金山和聖塔克拉拉縣也加入相關法律挑戰。

對加州眾多移民及混合身分家庭而言，眼前最重要的不是自行猜測「還能不能領福利」，而是先確認新規是否適用於自己的移民類別。CalHHS目前已設立公共負擔資訊頁面，並提供合格非營利移民法律服務機構名單，提醒居民在取消醫療、食品或其他援助前，先取得可信資訊及個別法律意見。

精華 FAQ

  • 這是聯邦政府9月18日生效的移民審查規則，會在部分綠卡與入境申請中，擴大可被考量的因素，讓不少家庭擔心使用福利會影響移民結果。

  • 因為公共負擔是移民審查規則，不是Medi-Cal或CalFresh的資格規則；若因誤解提前退保，可能害自己和孩子失去依法可得的醫療與食物援助。

  • 加州檢察長與21州已提告要求法院阻止新規，CalHHS也設置資訊頁面並提供合格法律服務名單，協助民眾先確認個案是否受影響。

綠卡 加州 移民

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