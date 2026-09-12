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阿縣博覽會場提議建大規模匹克球場 引發反彈

編譯林思牧／綜合報導
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擬建的30多個匹克球場位於阿拉米達縣博覽會場地。縣博覽會協會官員表示，該計畫尚處...
擬建的30多個匹克球場位於阿拉米達縣博覽會場地。縣博覽會協會官員表示，該計畫尚處於規劃階段，還沒獲得批准。（阿拉米達縣農業博覽會協會規劃示意圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿拉米達縣博覽會場擬建32個匹克球場，引發地方反彈。
  • 重點二：縣議員質疑承辦非營利組織是否偏離農業與公共使命。
  • 重點三：事件反映加州博覽會場地為尋找收入來源而轉型。

灣區一個非營利組織提議興建大規模的匹克球場地，但地點卻不是一般人會想到的，而這個構想已引發反彈。

舊金山紀事報報導，阿拉米達縣博覽會場，長期以來一直是4-H俱樂部成員、美國未來農民協會FFA（Future Farmers of America）學生以及該地區農業傳統的聚集地。但它能否也成為灣區最大的匹克球場地之一？

這片位於布利桑頓、佔地262英畝的縣屬場地，至今仍保留著傳統博覽會場地的風貌，擁有泥土賽道、看台和穀倉。但它已發展成為一個日益求取盈利的全年活動綜合體，並計劃新建一家酒店、翻新一個場外投注站、一個葡萄酒庭院–以及可能建造32個匹克球場，這一想法已在日前的公開會議上提出。

但現在，阿拉米達的一些縣議員正在質疑，受託運營博覽會場地的這個非營利組織是否仍在堅守其農業使命，還是在決定這片公共土地的未來時變得過於獨立。

這場爭論反映了加州近80個博覽會場地和展覽館面臨的一個更廣泛的問題–這些場地包括州立、縣立和非營利機構運營的場所–它們正日益追求新的收入來源，從活動場地到數據中心，無所不包。

「這是本縣的資產，」縣議員豪伯特（David Haubert）說道，他正敦促縣政府重新考慮與阿拉米達縣博覽會協會（Alameda County Fair Association）簽訂的已有數十年歷史的合約。「它不是用來中飽私囊的。」

近80年來，阿拉米達縣一直賦予該協會對博覽會場地的廣泛控制權，允許這家獨立的非營利組織在縣政府有限的監督下，舉辦一年一度為期四周的夏季博覽會並管理場地。該協會辯稱，這種安排對納稅人來說是一項雙贏之舉。「我們沒花縣政府一分錢，」協會主席史密斯（John Smith）說，「我們已將超過2000萬美元重新投入到博覽會場地，用於美化、建築新場館和改善設施景觀…使其成為一流的博覽會。」

每年夏天舉辦的阿拉米達縣博覽會，充滿了歡樂的氣氛。(谷歌地圖)
每年夏天舉辦的阿拉米達縣博覽會，充滿了歡樂的氣氛。(谷歌地圖)

精華 FAQ

  • 報導指出，場地方希望透過新增32個匹克球場擴大全年營運與收入來源，與酒店、投注站和葡萄酒庭院等開發計畫一起，強化這座場地的商業化經營。

  • 反對者認為，博覽會場原本應服務農業傳統與公共利益，非營利受託者卻在決定縣有土地未來時過於獨立，讓外界質疑其是否偏離原始使命。

  • 爭議核心在於長期合約賦予協會對場地廣泛控制權，縣府監督有限；協會稱已投入逾2000萬美元改善設施，但縣議員擔心公共資產被過度商業利用。

加州 舊金山 灣區

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