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防堵果蠅入侵 ACoM：勿跨區攜帶蔬果

記者李怡／舊金山報導
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參與ACoM會議的專家指出，果蠅入侵加州的威脅尚未解除，加州官員籲請居民勿隨意攜...
參與ACoM會議的專家指出，果蠅入侵加州的威脅尚未解除，加州官員籲請居民勿隨意攜帶、分享蔬果。（記者李怡/翻攝）

入侵果蠅不只威脅加州農業，也可能從民眾自家後院開始擴散。加州食品和農業廳（CDFA）官員及地方農業官員日前在美國社群媒體會議（ACoM）網上簡報會中表示，儘管加州今年已成功根除三起遭隔離的蟲害，但入侵果蠅威脅仍未解除，官員呼籲居民不要隨意從疫區攜帶或分享自家種植的水果、蔬菜，以免無意間協助害蟲跨區傳播。

簡報會以「保護加州社區、抵禦入侵果蠅：為何需要全民共同行動」為主題。加州食品和農業部植物健康與害蟲預防服務主任Victoria Hornbaker、緊急應變小組負責人Abraham Lopez-Zuniga，以及洛杉磯縣、橙縣農業部門官員參與說明。

官員指出，果蠅並不區分大型果園或居民後院，一旦進入新的地區並繁殖，許多常見水果和蔬菜都可能成為寄主，不僅造成農作物損失，也可能迫使政府採取大規模監測、處理及隔離措施。

2023年，加州曾遭遇CDFA百年歷史上規模最大的入侵果蠅疫情，多地因此實施隔離措施。隔離區居民一度數月無法將自家種植的蔬果帶出指定範圍，也不能像往常一樣把後院採收的水果、蔬菜送給鄰居、親友。

官員表示，今年加州已成功根除三起受到隔離的害蟲疫情，但防疫工作並未因此結束。目前聖地牙哥縣仍有兩起墨西哥果蠅隔離事件，影響面積合計超過100平方哩；州及地方農業部門也持續在不同地區處理害蟲檢測結果。

官員特別提醒，民眾攜帶水果、蔬菜及植物移動，是外來害蟲可能跨地區傳播的重要途徑之一。看似普通的一顆自家種植水果，如果帶有果蠅幼蟲或蟲卵，被帶往另一個城市或縣後，就可能形成新的蟲害風險。

居民在發現所在地受到隔離管制時，應遵守相關規定，不要將自家種植的蔬果帶離隔離區。外出旅行時，也應留意攜帶水果、植物及其他農產品進入加州可能涉及的限制。

官員強調，政府的監測網絡固然重要，但居民配合隔離規定、避免移動可能受感染的農產品，同樣是阻止疫情擴大的重要一環。

加州是全美最重要的農業州之一。官員表示，防堵入侵果蠅並非只有農民或政府部門的責任，從家庭菜園到旅行途中攜帶的一袋水果，每個人的日常選擇，都可能影響害蟲是否有機會進入新的社區。

精華 FAQ

  • 官員主要提醒居民不要隨意把自家種植的水果、蔬菜或植物從疫區帶到其他地區，也不要在隔離區內外互相分享，以免把果蠅或其蟲卵、幼蟲一起擴散出去。

  • 加州今年已成功根除3起受到隔離的害蟲疫情，但防疫仍未結束；目前聖地牙哥縣還有2起墨西哥果蠅隔離事件，影響面積合計超過100平方哩。

  • 因為果蠅不只會危害果園，也可能藏在後院採收的水果與蔬菜中；若被帶到新城市或新縣，就可能在當地繁殖，迫使政府進一步監測、處理甚至實施隔離。

加州 社群媒體 農業部

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