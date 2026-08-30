Z世代瘋紓壓玩具 「NeeDoh」一個賣6元、黃牛掃貨

Z世代消費者爭相在灣區搶購一款售價6美元的商品–「NeeDoh」。(Amazon網站)

SFGATE報導，當前Z世代最瘋狂的玩具–「NeeDoh」，如今已成為新一代的網路現象，在社群媒體上累積了數百萬次觀看，並帶動需求暴增十倍。

位於加州 柏林甘百老匯大道上的「Nuts for Candy & Toys」玩具店老闆凱夫拉尼安（John Kevranian）表示，大家對NeeDoh簡直「愛不釋手」。作為該地區少數有販售該玩具的商家，凱夫拉尼安會在TikTok 上更新到貨消息，每次都會吸引排隊人潮，一天就能賣出數百個。

NeeDoh是一款手掌大小的感官紓壓玩具。它有數十種變體，但最受歡迎的特點在於其極致光滑的外皮、冰磚般的造型，以及擠壓時那種極具療癒感、如同生麵糰般綿密且有彈性的阻力。

經營玩具店32年的凱夫拉尼安見證過無數玩具熱潮–從1990年代的「豆豆娃」（Beanie Babies）、2000年代初期的「橡皮筋手環」（Silly Bandz）到「Webkinz」虛擬寵物。雖然他的店販售NeeDoh已有將近十年的時間，但他指出，是TikTok賦予了這款玩具全新且狂熱的病毒式推力。

NeeDoh誕生於2017年，當時位於麻州 新安多弗的Schylling公司正試圖開發一款柔軟、具品牌辨識度的感官玩具。他們推出了「NeeDoh, the Groovy Glob」，搭配復古的迷幻包裝，並打出「摸我、捏我、擠我、壓我」的口號。

將近十年的時間裡，它只是靜靜地躺在貨架上，擁有一群小眾且忠實的粉絲。直到近年，它的慢熱型病毒傳播效應爆發。Schylling公司指出，在2026年初，他們僅用九周時間就賣光了整整一年的庫存。

柏克萊的知名玩具店「Mr. Mopps′ Toy Shop」同樣迎來了這波NeeDoh搶購潮。經營該店15年的老闆麥克唐納（Devin McDonald）同樣販售這款玩具近十年，過去它只是一個穩定銷售的常青商品，但如今它卻成了炙手可熱的明星。

麥克唐納認為「二手轉售市場正在加劇這種稀缺性」。他和凱夫拉尼安都注意到，新顧客中很大一部分是黃牛，他們大量搜刮NeeDoh，並在Facebook Marketplace或eBay上加價轉賣。

NeeDoh的批發價大約為2.50美元，多數老實的商家會按標準利潤率售價約5至6美元。然而黃牛會進店將NeeDoh和寶可夢卡牌席捲一空，「因為他們知道，這些用6美元買來的東西，在網上可能賣到20美元以上。」