北美SuperZoo開展：寵物零食向人用等級靠攏
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北美大型寵物產業展會SuperZoo於12日起在拉斯維加斯曼德勒海灣會展中心舉行。華人參展商陳嘉樺告訴本報，今年寵物產業最明顯的走向，是食品更重視天然成分、健康功能、及「把寵物當家人」的情感消費；「純天然、有機、人類食品級等字樣，成為最熱門的關鍵詞。」
此次寵物產業展匯集約1100家參展商、逾1000項新品。展會僅開放業界人士參加，至14日結束。
寵物零食持續向「人用等級」（Human-Grade)靠攏。Three Dog Bakery展出的犬用餅乾外觀如節慶甜點，並計畫在年底重推拐杖糖造型犬用餅乾。產品除了餵食，也結合送禮、節日與社群拍照需求。
大會裁判Michelle解釋，人用等級是指寵物食物從原料來源、加工、儲存、運輸，全面符合人類食品安全與衛生標準。
陳嘉樺表示，這要求食品中的每一項原料與添加物，都必須是人類可食用的級別。「簡單理解，人吃狗糧將是安全的。」
來自加拿大的寵物雜誌專欄作家Erika表示，部分寵物主對於大品牌所標榜的「純天然、健康」的宣傳用語仍然保持不信任狀態，所以「自動狗糧機」成為最讓他驚喜的產品。「人們可以將真實的食物放入機器，經過20分鐘的烘乾和處理後，便可以得到新鮮的狗糧。」
犬用咀嚼玩具品牌BetterBone當天展出，以天然植物性成分製作的咬膠，主打不含尼龍。產品依狗隻咀嚼力分級，並提供不同口味，回應飼主對傳統塑膠類咬膠、成分安全及吞食風險的關注。
Evanger′s則推出可自行組裝的犬貓生日蛋糕「Happy Cake」，以雞肉、南瓜等食材製作，並附有小型派對帽。寵物慶生蛋糕、節日服飾與客製化零食近年日益普及，顯示不少飼主將寵物視為家庭成員，願意為健康、陪伴與生活儀式感付費。
展會上最明顯的趨勢，是寵物食品更重視天然成分、健康功能與情感消費，像「純天然」「有機」「人類食品級」等字樣成為熱門關鍵詞，反映飼主更在意安全與品質。 人類食品級是指寵物食物在原料來源、加工、儲存與運輸等環節，都必須符合人類食品安全與衛生標準；也就是說，使用的每一項原料與添加物都要達到人類可食用等級。 像節慶造型犬用餅乾、可自行組裝的犬貓生日蛋糕、節日服飾與客製化零食，都顯示飼主不只重視餵食，也願意為陪伴、儀式感與社群分享支付更高價格。
精華 FAQ
展會上最明顯的趨勢，是寵物食品更重視天然成分、健康功能與情感消費，像「純天然」「有機」「人類食品級」等字樣成為熱門關鍵詞，反映飼主更在意安全與品質。
人類食品級是指寵物食物在原料來源、加工、儲存與運輸等環節，都必須符合人類食品安全與衛生標準；也就是說，使用的每一項原料與添加物都要達到人類可食用等級。
像節慶造型犬用餅乾、可自行組裝的犬貓生日蛋糕、節日服飾與客製化零食，都顯示飼主不只重視餵食，也願意為陪伴、儀式感與社群分享支付更高價格。
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