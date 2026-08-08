ACOM：「領取福利就一定拿不到綠卡」並不準確

川普政府收緊「公共負擔」政策，美國社群媒體（ACoM）簡報會與會專家最擔心的是，政策對有孩子家庭造成的連鎖影響。（記者李怡/翻攝）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新規9月18日生效，移民家庭憂申請福利影響綠卡。

新規9月18日生效，移民家庭憂申請福利影響綠卡。 重點二： 專家指領福利不等於一定失去綠卡，影響因案而異。

專家指領福利不等於一定失去綠卡，影響因案而異。 重點三：混合身分家庭恐因寒蟬效應，讓兒童失去應得援助。

川普政府收緊「公共負擔」（Public Charge）政策，新規將於9月18日生效，不少移民 家庭已開始擔心，申請醫療、食品等公共福利，是否會影響未來綠卡 申請。美國社群媒體（ACoM）7日舉行線上簡報會，多名移民及公共衛生專家指出，新規尚未正式實施，已在移民社區造成「寒蟬效應 」，部分家庭甚至因害怕影響身分，不敢申請原本符合資格的福利。

新規改變拜登政府2022年制定的「公共負擔」政策，讓移民官員在判斷申請人未來是否可能依賴政府援助時，擁有更大的裁量空間。專家強調，「領取福利就一定拿不到綠卡」並不準確，不同移民身分、申請類別及福利項目受到的影響並不相同。

與會專家最擔心的，是政策對有孩子家庭造成的連鎖影響，尤其是父母與子女具有不同移民身分的「混合身分家庭」。例如孩子是在美國出生的公民，本身符合醫療或食品援助資格，但父母可能因擔心影響自己的移民身分，而不敢替孩子申請福利。

專家指出，這種恐懼已可能影響家庭是否繼續使用「補充營養援助計畫」（SNAP，俗稱食品券）等社會安全網。對低收入家庭而言，退出這些計畫意味著每月食品和醫療支出增加，最終受到影響的往往是兒童的營養與健康。

當天與會專家包括喬治城大學兒童與家庭中心執行主任Joan Alker、Robert Wood Johnson Foundation資深政策官員兼公共衛生醫師Giridhar Mallya，以及Boundless Immigration共同創辦人兼執行長Xiao Wang。

專家提醒，新規9月18日才正式生效，且並非所有移民或所有公共福利都受到相同影響。移民家庭不應因恐慌或網路傳言，貿然停止自己或孩子原本符合資格的醫療、食品等援助。若擔心影響綠卡或其他移民申請，應先向合格移民法律專業人士確認自身情況。

川普政府收緊「公共負擔」政策，美國社群媒體（ACoM）簡報會與會專家最擔心的是，政策對有孩子家庭造成的連鎖影響。（記者李怡/翻攝）