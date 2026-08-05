法學院求職時間表大幅提前 一入學就得申請 學生壓力爆表

加州一些頂尖律師事務所希望法學院學生一入學就開始申請工作，卻引發學生不滿。(芝大法學院臉書)

加州 一些頂尖律師事務所希望法學院學生一入學就開始申請工作，卻引發學生不滿。

SFGATE報導，法學院學生的日常生活是：在圖書館熬夜，研讀案例法，備戰律師資格考試。三年艱苦的學習結束後，他們渴望獲得一份收入豐厚的律師職業。然而，很少有學生意識到，他們現在可能甚至在第一學期結束前就需要找到雇主，這造成了混亂。

一名即將升上柏克萊加大 法學院三年級的學生告訴SFGATE，這種變化讓她的第一個學期「非常焦慮」。該學生要求匿名。「我的法學院第一學期有一半時間都因為壓力太大而起蕁麻疹，」這名女生說，「我曾在世界排名前五的訴訟律師事務所打工三年，也從未經歷過如此巨大的壓力」。她解釋，過去那份工作每周需要工作長達105個小時。

大多數私人律師事務所，都透過暑期實習計畫招募初級律師助理，這些計畫通常在學生大二升大三之間進行。暑期結束時，96%到98%的學生都能獲得畢業後的工作機會。這一比率是學生在選擇暑期實習計畫時最重要的考量因素之一。

「法學院本身對學生來說就是壓力非常大的時期，尤其是第一學期，因為他們要適應法學院的生活，學習如何成為一名法學生，」全國法律職業發展協會NALP執行總監格雷（Nikia Gray）說，「現在他們還要承受這些大型律師事務所的招聘壓力，這無疑加劇了他們的壓力。 」

接受SFGATE採訪的學生表示，加快的課程安排導致學生們沒有足夠的時間思考自己真正感興趣的法律領域。一名學生指出，通常情況下，第一學期和第二學期的課程會允許學生探索自己感興趣的法律領域，包括交易法，而交易法正是大型律師事務所的主要業務。對於那些希望最大程度地提高進入大型律師事務所工作機會的學生來說，現在這個機會實際上已經消失了。

加州一些頂尖律師事務所希望法學院學生一入學就開始申請工作，卻引發學生不滿。圖為柏克萊加大法學院舉行座談資料照片。（本報資料照片）