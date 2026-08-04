羅偉曾邀OpenAI改善市民生活 遭拒

羅偉市長試圖向OpenAI推介一項舊金山重大倡議，但遭該公司婉拒。（路透）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在OpenAI 宣布將推進其備受矚目的首次公開募股（IPO）十天後，在6月18日於市政廳舉行的一次會議上，羅偉 （Daniel Lurie）市長與這家舊金山公司的一位高管進行了會面，敦促其通過與市政府合作開展一項旨在改善當地居民生活的新舉措，在城市生活中發揮更突出的作用。

但該公司禮貌地拒絕了市長的請求。

OpenAI財務長弗里爾（Sarah Friar）在6月25日致羅偉的信中表示，在上周與他的會面中，羅偉提出了一個「極具說服力」的願景，即開展一項「規模宏大、廣受矚目且能為居民帶來切實價值」的舉措。

「我們將繼續探索OpenAI如何通過我們的公益公司和OpenAI基金會發揮作用，在此過程中，我們將保持審慎態度，專注於我們能夠有效執行的事項，並側重於那些能與本市優先事項相輔相成的舉措，而非追求一時的新聞頭條。」

「紀事報」獲得的記錄顯示，隨著舊金山在人工智慧（AI）浪潮中不斷重塑，羅偉曾試圖促使OpenAI這家主要紮根於舊金山的AI熱潮領軍企業加大對該市的參與力度。

在OpenAI及其同樣總部位於舊金山的競爭對手Anthropic完成預計將各自超過1萬億美元的首次公開募股後，AI對當地的影響可能會更加顯著。

但弗里爾指出，該公司已經與舊金山市政府「密切合作」，共同推進「惠及城市及其居民的舉措」。OpenAI的4310名員工中約有一半居住在舊金山，並稱該公司自2023年以來的當地稅款總額約為2.38億美元；今年該公司已通過「舊金山市政捐款」項目捐贈了數十萬美元。

OpenAI表示，舊金山有14家組織獲得了該公司People First Fund的資助，該基金是公司為支持非營利組織而設立的。OpenAI公司稱，目前已與市政府部門展開合作，在「投資社區長期韌性」的同時，「支持經濟機遇和數字技能發展」。

展望未來，該公司表示可能會致力於擴大市內AI培訓的覆蓋範圍，啟動試點項目以測試AI如何應用於市政服務，為中小企業提供更多支持，並向那些「讓舊金山獨具特色」的團體和社區投入更多資金。