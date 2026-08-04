我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

羅偉曾邀OpenAI改善市民生活 遭拒

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅偉市長試圖向OpenAI推介一項舊金山重大倡議，但遭該公司婉拒。（路透）
羅偉市長試圖向OpenAI推介一項舊金山重大倡議，但遭該公司婉拒。（路透）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在OpenAI宣布將推進其備受矚目的首次公開募股（IPO）十天後，在6月18日於市政廳舉行的一次會議上，羅偉（Daniel Lurie）市長與這家舊金山公司的一位高管進行了會面，敦促其通過與市政府合作開展一項旨在改善當地居民生活的新舉措，在城市生活中發揮更突出的作用。

但該公司禮貌地拒絕了市長的請求。

OpenAI財務長弗里爾（Sarah Friar）在6月25日致羅偉的信中表示，在上周與他的會面中，羅偉提出了一個「極具說服力」的願景，即開展一項「規模宏大、廣受矚目且能為居民帶來切實價值」的舉措。

「我們將繼續探索OpenAI如何通過我們的公益公司和OpenAI基金會發揮作用，在此過程中，我們將保持審慎態度，專注於我們能夠有效執行的事項，並側重於那些能與本市優先事項相輔相成的舉措，而非追求一時的新聞頭條。」

「紀事報」獲得的記錄顯示，隨著舊金山在人工智慧（AI）浪潮中不斷重塑，羅偉曾試圖促使OpenAI這家主要紮根於舊金山的AI熱潮領軍企業加大對該市的參與力度。

在OpenAI及其同樣總部位於舊金山的競爭對手Anthropic完成預計將各自超過1萬億美元的首次公開募股後，AI對當地的影響可能會更加顯著。

但弗里爾指出，該公司已經與舊金山市政府「密切合作」，共同推進「惠及城市及其居民的舉措」。OpenAI的4310名員工中約有一半居住在舊金山，並稱該公司自2023年以來的當地稅款總額約為2.38億美元；今年該公司已通過「舊金山市政捐款」項目捐贈了數十萬美元。

OpenAI表示，舊金山有14家組織獲得了該公司People First Fund的資助，該基金是公司為支持非營利組織而設立的。OpenAI公司稱，目前已與市政府部門展開合作，在「投資社區長期韌性」的同時，「支持經濟機遇和數字技能發展」。

展望未來，該公司表示可能會致力於擴大市內AI培訓的覆蓋範圍，啟動試點項目以測試AI如何應用於市政服務，為中小企業提供更多支持，並向那些「讓舊金山獨具特色」的團體和社區投入更多資金。

精華 FAQ

  • 羅偉希望OpenAI不要只是一家總部在舊金山的科技公司，而是更積極參與城市生活，透過與市政府合作推動一項規模大、具能見度且能直接改善居民生活的新計畫。

  • OpenAI財務長弗里爾回信表示，公司會繼續探索公益公司與基金會的角色，但會保持審慎，優先做能有效執行、且與市府優先事項相輔相成的事情，而不是追求媒體聲量。

  • OpenAI表示，員工約有一半住在舊金山，並自2023年以來繳納約2.38億美元地方稅，也透過捐款與People First Fund支持14家組織；未來可能擴大AI培訓、試辦市政應用與扶助中小企業。

舊金山 OpenAI 羅偉

上一則

密爾比達National Night Out明晚登場 居民與警消共建安全社區

下一則

金山Potrero Hill、Mission Bay住最多科技新貴 華埠接近墊底

延伸閱讀

舊金山市議會批准169億預算 填補了赤字

舊金山市議會批准169億預算 填補了赤字
舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票

舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票

海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票
舊金山AI峰會 韓總統李在明率4大老闆來訪 分析：3大超級計畫落地

舊金山AI峰會 韓總統李在明率4大老闆來訪 分析：3大超級計畫落地

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她
新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見