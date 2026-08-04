奧特曼推銷ChatGPT輔助養育子女 遭網友撻伐

OpenAI執行長奧特曼稱使用ChatGPT可幫助家長了解子女，遭到網友大肆抨擊。(路透)

OpenAI 執行長奧特曼 稱使用ChatGPT 可幫助家長了解子女，他的自吹自擂遭到網友大肆抨擊。

SFGATE報導，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman） 因建議 ChatGPT 的新用途–了解你的孩子，而遭到網友的冷嘲熱諷。上周五奧特曼在X網站上發文稱，他聽說了一個「很酷的新用例」：用戶向ChatGPT輸入孩子的興趣愛好，然後ChatGPT會為他們製作一個播客，讓孩子們在上學路上收聽。

其中一個熱門回覆，來自「怪誕小鎮」（Gravity Falls）的創作者赫希（Alex Hirsch），他用一個簡單的問題概括了這場風波：「如果你直接跟孩子說話不是更好嗎？」

奧特曼的貼文迅速暴紅，瀏覽量超過1400萬，但這並不能說明這個建議得到了認可。用戶紛紛譴責這位頗具爭議的主管，認為他分享的這種做法無疑會讓育兒失去人性。而這也不是奧特曼第一次試圖將ChatGPT推銷為育兒輔助工具。

這位41歲的幼兒父親去年12月做客吉米法倫（Jimmy Fallon）的「今晚秀」（Tonight Show），在節目中推銷ChatGPT時也引發了類似的爭議。「我無法想像如果沒有ChatGPT，我該如何養育新生兒，」奧特曼說，「但顯然，人們過去很長一段時間都做得很好。」

人工智慧公司不斷試圖證明他們的工具對父母有益，同時，十幾個家庭正在控告這些公司，指控他們的技術傷害了他們的親人。TechCrunch 報告稱，OpenAI 發布了一個招募訊息，招募一名產品經理來領導以家庭為中心的技術，而 Meta 目前正在測試一款 AI 睡前故事應用程式。

根據丕優研究中心的數據，如今每天使用聊天機器人的美國人比以往任何時候都多。6月的一項研究顯示，49%的美國成年人表示他們使用人工智慧聊天機器人，高於去年的33%。然而，同一項丕優研究也表明，人們對這項技術將如何影響未來的看法仍然普遍消極，尤其是年輕的美國人，他們對其對人類的益處持懷疑態度。

隨著大型科技公司不斷裁員，轉而依賴人工智慧驅動的勞動力，人們似乎正試圖保留生活中那些至少目前人工智慧無法取代的領域。「和孩子們在車裡聊天是我最寶貴的時光之一，」一位用戶回覆，「我可不想讓聊天機器人播客毀了這段時光。」