我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

奧特曼推銷ChatGPT輔助養育子女 遭網友撻伐

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI執行長奧特曼稱使用ChatGPT可幫助家長了解子女，遭到網友大肆抨擊...
OpenAI執行長奧特曼稱使用ChatGPT可幫助家長了解子女，遭到網友大肆抨擊。(路透)

OpenAI執行長奧特曼稱使用ChatGPT可幫助家長了解子女，他的自吹自擂遭到網友大肆抨擊。

SFGATE報導，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman） 因建議 ChatGPT 的新用途–了解你的孩子，而遭到網友的冷嘲熱諷。上周五奧特曼在X網站上發文稱，他聽說了一個「很酷的新用例」：用戶向ChatGPT輸入孩子的興趣愛好，然後ChatGPT會為他們製作一個播客，讓孩子們在上學路上收聽。

其中一個熱門回覆，來自「怪誕小鎮」（Gravity Falls）的創作者赫希（Alex Hirsch），他用一個簡單的問題概括了這場風波：「如果你直接跟孩子說話不是更好嗎？」

奧特曼的貼文迅速暴紅，瀏覽量超過1400萬，但這並不能說明這個建議得到了認可。用戶紛紛譴責這位頗具爭議的主管，認為他分享的這種做法無疑會讓育兒失去人性。而這也不是奧特曼第一次試圖將ChatGPT推銷為育兒輔助工具。

這位41歲的幼兒父親去年12月做客吉米法倫（Jimmy Fallon）的「今晚秀」（Tonight Show），在節目中推銷ChatGPT時也引發了類似的爭議。「我無法想像如果沒有ChatGPT，我該如何養育新生兒，」奧特曼說，「但顯然，人們過去很長一段時間都做得很好。」

人工智慧公司不斷試圖證明他們的工具對父母有益，同時，十幾個家庭正在控告這些公司，指控他們的技術傷害了他們的親人。TechCrunch 報告稱，OpenAI 發布了一個招募訊息，招募一名產品經理來領導以家庭為中心的技術，而 Meta 目前正在測試一款 AI 睡前故事應用程式。

根據丕優研究中心的數據，如今每天使用聊天機器人的美國人比以往任何時候都多。6月的一項研究顯示，49%的美國成年人表示他們使用人工智慧聊天機器人，高於去年的33%。然而，同一項丕優研究也表明，人們對這項技術將如何影響未來的看法仍然普遍消極，尤其是年輕的美國人，他們對其對人類的益處持懷疑態度。

隨著大型科技公司不斷裁員，轉而依賴人工智慧驅動的勞動力，人們似乎正試圖保留生活中那些至少目前人工智慧無法取代的領域。「和孩子們在車裡聊天是我最寶貴的時光之一，」一位用戶回覆，「我可不想讓聊天機器人播客毀了這段時光。」

精華 FAQ

  • 他在X上表示，可把孩子的興趣愛好輸入ChatGPT，讓系統自動生成播客，供孩子在上學路上收聽，作為家長了解孩子的方式。

  • 許多人認為，讓聊天機器人代替家長了解孩子，會削弱面對面交流的價值，甚至讓育兒失去溫度，因此對他的推銷言論大肆抨擊。

  • 文章指出，OpenAI與Meta都在推家庭相關AI產品，但同時也有家庭提告AI公司造成傷害，顯示社會對AI進入育兒領域仍充滿疑慮。

奧特曼 OpenAI ChatGPT

上一則

金山Potrero Hill、Mission Bay住最多科技新貴 華埠接近墊底

下一則

AI企業重返金山 看中科技創新生態

延伸閱讀

奧特曼：AI代理失控如科幻事件 真切感受到威脅

奧特曼：AI代理失控如科幻事件 真切感受到威脅
OpenAI稱聊天機器人可能產生「幻覺」勿視為專業醫師

OpenAI稱聊天機器人可能產生「幻覺」勿視為專業醫師
「上帝不會讓你身體衰敗」 險因AI建議喪命 牧師提告OpenAI

「上帝不會讓你身體衰敗」 險因AI建議喪命 牧師提告OpenAI
4段提示詞 看出聊天機器人了解你多少、掌握哪些隱私

4段提示詞 看出聊天機器人了解你多少、掌握哪些隱私
AI劣質報告太多 蘋果限制軟體漏洞通報

AI劣質報告太多 蘋果限制軟體漏洞通報

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她
新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見