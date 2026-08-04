動物收容所殺狗案 爆更多惡行

舊金山紀事報的調查發現，北加漢保德縣執法部門多年來對米蘭達救援中心殺害動物的惡行置若罔聞。（谷歌地圖）

爆出殺害狗狗並棄屍掩埋的北加漢保德縣（Humboldt County）動物收容所「米蘭達救援中心」（Miranda′s Rescue）曾以「不殺生」形象聞名，他們從加州 各地收容所接收了數以千計的狗狗，承諾會為牠們找到領養家庭，或讓牠們在安全的環境中安享餘年。

然而，舊金山 紀事報進行的調查發現，有證據證明，米蘭達救援中心55歲主人米蘭達（Shannon Miranda）多年來一直在收取轉送費的同時殺害狗狗，而且向其他收容所謊稱許多狗狗已被領養。

2004年，當時還是一名高中生的阿姆斯壯（Jesse Armstrong）加入米蘭達救援中心工作。他回憶，在一個潮濕的冬日，米蘭達要工人們用拖拉機把一些「東西」倒入當地河裡。阿姆斯壯走到拖拉機旁，看到裡面有六具狗狗屍體，腐爛程度各不相同。阿姆斯壯認出其中一隻是他前兩天餵過水和食物的哈士奇混血犬，心裡感覺不妙。

米蘭達對他們說：「這都是找不到家的狗。」在米蘭達的監督下，他們開著拖拉機來到河邊，把狗狗屍體倒了下去。

幾個月後，米蘭達又再次要求他們做相同的事。阿姆斯壯徹底醒悟，於是辭職。

20多年後，根據動物保護人士提供的訊息，漢堡德縣警局、聯邦調查局和其他聯邦機構於今年6月取得搜查令，在米蘭達救援中心土地上進行挖掘，發現了一個狗狗亂葬坑，一共挖出117具完整的狗遺骸、29個狗頭骨、91枚晶片和661個項圈。

紀事報的調查發現，米蘭達多年來不當殺害狗狗，甚至包括貓。他不僅在自己的住所內殺害動物，還將部分動物送到獸醫診所實施安樂死。一家獸醫診所的員工表示，她親眼目睹米蘭達救援中心將裝滿一馬車的貓載到其診所實施安樂死。

而在此之前，當地執法部門、縣政府官員和其他動物收容所數十年來一直對這些顯而易見的事置若罔聞。阿姆斯壯表示，他辭職後曾向警局舉報，但一直沒有得到回應。

公開紀錄顯示，自2020年以來，米蘭達救援中心已從21家公共收容所接收了超過2700隻狗狗，大部分來自北加州收容所。這個數字還不包括來自其他地區以及私人和非營利機構轉移過來的狗。調查人員指出，米蘭達通常會收取每隻狗500美元的費用。

灣區諾瓦度（Novato）馬連人道協會（Marin Humane）動物照護主任鄧洛普（Kyle Dunlop）於2021年首次聽到有關米蘭達救援中心的種種問題。她提供給紀事報的個人筆記顯示，米蘭達救援中心使用電擊項圈壓制狗狗，並任由狗狗在戶外狗舍忍受酷寒，還會毆打狗狗。因此，馬連人道協會拒絕將狗狗送往米蘭達援救中心。