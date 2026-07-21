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前文建會主委陳郁秀談鑽石台灣 「發光的是台灣人」

記者李怡／舊金山報導
陳郁秀說，願做台灣永遠的文化義工。（記者李怡／攝影）
陳郁秀說，願做台灣永遠的文化義工。（記者李怡／攝影）

舊金山–台北姐妹市委員會邀請，前台灣文化建設委員會主委陳郁秀日前來到舊金山發表專題演講。為了這場約一小時的分享，她準備了近300頁簡報，從台灣島嶼形成的地質演變、高山森林與海洋生態、多元族群文化，到現代科技產業的發展，層層鋪陳她眼中的「鑽石台灣」。

20日接受本報採訪時，她說，台灣之所以像鑽石，不是因為擁有豐富的天然資源，而是因為在有限的土地上，同時孕育出豐富的自然生態、多元文化，以及一群不斷創造奇跡的人。「鑽石並不是天生閃耀，它需要經過不斷琢磨。」陳郁秀說，台灣也是如此。

包容創新人文底蘊

她認為，台灣擁有世界少見的「壓縮空間」與「壓縮時間」。短短3萬6000平方公里的土地，從高山、森林、河川到海洋，孕育出豐富的生物多樣性；而不到百年的時間裡，台灣從農業社會邁向科技產業重鎮，在不同歷史文化交匯下，發展出兼具包容與創新的人文底蘊。

她說，這片土地孕育出的，不只是聞名世界的半導體產業，更重要的是一群不斷學習、不斷突破的台灣人。「很多人談台灣，會想到護國神山。」陳郁秀說，「可是護國神山為什麼能夠存在？因為背後有一群人。」真正支撐台灣競爭力的，從來不是單一產業，而是教育、文化與人才長期累積所形成的創新能力。

談到近年來國際社會愈來愈重視文化外交，她認為，未來文化交流也應該進入新的階段。

「真正的文化交流，不是只參加對方的活動，更重要的是共創與融合。」她說，不同文化之間若只是彼此展示，很容易停留在表面；唯有共同參與、共同創作，在交流過程中彼此學習、彼此影響，才能創造新的文化價值，這也是她期待未來台灣與世界建立的文化關係。

這樣的理念貫穿了她數十年的文化行政生涯。陳郁秀說，一個國家的發展，需要有人提出願景。她透露，早在2002年便啓動「2050願景」計畫，邀請科技、人文、建築、藝術等各領域專家，共同描繪未來社會的樣貌。她回憶，無論推動台灣文化資產保存、原住民族文化調查，還是規畫未來願景，剛開始幾乎都被認為「不可能」。

「第一步很難，第二步也很難，可能一直到第五十步都很難。」她說，「可是只要一直走下去，很多資源、經驗都會慢慢進來。有一天回頭看，你會發現，當初覺得不可能的事情，已經完成了。」

願做永遠文化志工

這種堅韌也讓她推動台灣歷史調查、原住民族文化紀錄等大型文化工程，為台灣留下珍貴的文化資產。在陳郁秀眼中，文化不是短期可以看見成果的工作，而是一代人替下一代人播下的種子。

採訪中，她多次提到「人」。她認為，無論AI如何快速發展，無論世界局勢如何變化，未來真正決定一個國家競爭力的，依舊是人的創造力、文化素養，以及面對困難時的韌性。「真正讓台灣發光的，不只是科技，而是台灣人。」

面對AI快速發展與全球局勢變化，她認為，台灣最大的競爭力仍然來自人的創新能力與文化底蘊。「未來世界變化會愈來愈快，但只要台灣人保持韌性、執著和創新精神，就能夠不斷創造新的可能。」

她相信，真正讓台灣閃耀世界的，從來不是一座山、一座工廠，甚至不是一項產業，而是一代又一代願意為這片土地付出的人。而她，希望自己一直都是其中的一位─台灣永遠的文化義工。

精華 FAQ

  • 她認為台灣不是因為天然資源豐富才像鑽石，而是因為在有限土地上孕育出多元生態、文化與不斷創新的台灣人，經過長期琢磨才愈發閃耀。

  • 陳郁秀指出，台灣真正的競爭力不只在半導體或單一產業，而是教育、文化與人才長期累積出的創新能力，以及面對變局時的韌性與學習力。

  • 她主張文化交流不應只停留在參與活動與彼此展示，而要走向共創與融合，透過共同創作、互相學習，創造新的文化價值與更深的國際連結。

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