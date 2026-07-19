沙加緬度AI執法 取締自行車道違停

沙加緬度市府擴大AI輔助自行車道執法計畫，以提升自行車騎士安全及改善道路通行環境。(取自沙加緬度官網)

為提升自行車騎士安全及改善道路通行環境，沙加緬度市府宣布，正式擴大人工智慧（AI）輔助自行車道執法計畫，新增三輛配備AI辨識系統的停車執法巡查車，協助取締違規停放或臨時停靠於自行車道的車輛。經過60天宣導期後，市府已正式開罰，違規駕駛將面臨150美元罰款。

市府強調，所有由AI系統辨識出的疑似違規案件，都不會直接自動開罰，而是先由市府人員逐案審核，確認違規事實後才會正式寄發罰單，以確保執法公平與準確性。若民眾認為收到的罰單有誤，也可依照沙加緬度市現行停車違規申訴程序提出異議，申請複查。

市府表示，AI輔助執法車輛將成為停車執法人員的新工具，可更有效率地辨識占用自行車道的違規車輛，提升執法效率，確保自行車道維持暢通。新增設備也讓市府能更主動巡查重點區域，包括市中心及學校周邊等自行車使用頻繁地點。

在正式執法前，市府自60天前展開宣導教育，透過警告通知提醒民眾遵守規定，期間共發出近100張警告單，希望讓駕駛充分了解相關法規與新措施。如今宣導期結束，違規停放或臨時停靠自行車道的車輛將依法開立正式罰單。

沙加緬度市停車管理經理Staci Kranitz表示，保持自行車道暢通，是打造安全交通系統的重要一環。她指出，AI輔助執法技術不僅能更快速辨識阻礙自行車道通行的車輛，也有助提升駕駛守法意識，保障自行車騎士安全，並讓有限的執法人力獲得更有效的運用。

依據加州法律，在自行車道停車或臨時停靠，原本就是違法行為，過去主要由停車執法人員在巡邏時發現違規後開立罰單。沙加緬度市自2025年起，已率先在沙加緬度區域交通局部分公車，導入自動化自行車道執法系統，透過車載設備蒐集違規影像，提高查緝效率。

市府強調，推動AI輔助執法的目的並非增加開罰件數，而是希望透過科技輔助與教育宣導，降低自行車道遭占用情形，營造更安全、友善且完善的步行與自行車交通環境，鼓勵更多市民選擇綠色運輸方式。