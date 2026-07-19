我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗猛攻2座美軍基地 最高領袖再嗆美國「大撒旦」妄想稱霸

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

APAPA 25周年慶 開放公益贊助與認捐

APAPA Media／供稿
聽新聞
test
0:00 /0:00
APAPA 20周年慶典活動，有眾多主流企業、亞裔公共事務組織、華人社團、在地公...
APAPA 20周年慶典活動，有眾多主流企業、亞裔公共事務組織、華人社團、在地公益機構等，共襄舉。（APAPA資料照片）

美國亞太公共事務聯盟（APAPA）宣布，訂於10月17日舉辦成立25周年慶典晚宴。目前各項籌備工作全面展開，同時開放公益贊助與認捐通道，誠邀全美企業、亞裔華人各界共襄盛舉、鼎力支持。

APAPA是美國最具代表性、歷史最悠久的亞裔公共事務非營利機構。成立25年来，組織長期深耕美國主流社會，專注服務全美亞裔與華人社群，致力推動青年領袖培育、族群權益維護、公共事務普及、多元文化共融。歷經25年穩健經營，APAPA已建立覆蓋全美多州的服務網絡，長期穩定開展青年培訓、新移民輔導、社區公益服務、公共政策推廣等各項工作，為提升亞裔、華人群體的社會地位與主流影響力作出長遠且扎實的貢獻。

將於10月17日舉行的25周年慶典，是APAPA年度最高規格的社群盛事。活動旨在全面回顧組織25年的耕耘歷程，表彰長期支持社區發展的企業與個人，展示亞裔青年培育成果，凝聚全美亞裔與華人社群的正向力量，搭建主流企業、公共機構與少數族裔社群的對話交流平台。

為保障本次周年慶典高品質、高規格順利舉辦，同時持續積蓄公益能量、支撐後續全年社區服務與青年培育計畫，APAPA已啟動前期公益贊助與認捐招募工作。不同於單純的募款活動，本次開放社會支持通道，核心目的是號召各界參與、共享榮耀、共擔社會責任，讓更多主流企業與亞裔團體參與到美國少數族裔社區建設當中。

消息釋出以來，全美各界響應熱烈，眾多知名主流企業已表達支持意向。AT&T、麥當勞等美國一線連鎖品牌與跨國企業，陸續確認將以官方贊助、公益支持、資源賦能等多種形式助力本次APAPA的25周年盛典。企業方表示，長期以來高度認可APAPA在推動族群平等、培育青年人才、繁榮地方社區的重要價值，願透過公益合作，支持美國亞裔與華人社群正向發展。

與此同時，全美各地亞裔公共事務組織、華人社區團體、在地公益機構亦紛紛積極響應，主動諮詢贊助方案、參與形式與公益認捐細則，形成全國性的正向參與氛圍。各界普遍認為，APAPA 25年來堅持深耕基層、務實服務、低調做事，長期為弱勢族群發聲、為青年搭建舞台、為社區創造價值，值得全社會給予肯定與支持。

主辦方表示，本次開放的贊助與認捐資源，將全數用於25周年慶典舉辦、年度亞裔青年獎助計畫、社區公益服務專案、公共教育推廣及新移民輔導工作。所有資金運作公開透明、全程可追溯，後續將統一公示所有贊助單位、愛心個人及資金使用情況，以公開、誠信、負責的態度回饋社會信任。

目前活動報名、單位參加、公益贊助仍持續開放招募中。隨著10月17日盛典臨近，預計將有更多美國主流企業、亞裔機構、華人企業及各界代表陸續加入支持行列。

25載篤行不輟，聚力前行共譜新章。本次APAPA年度慶典，不僅是對過去25年服務成果的隆重回望，更是凝聚全美亞裔力量、接續開創未來的全新起點。在各界企業與社群的鼎力支持下，APAPA將持續肩負使命、深耕社區、賦能青年，持續推動美國多元族群共融發展，為亞裔與華人社群創造更廣闊、更公平、更具活力的發展空間。

美國亞太公共事務聯盟（APAPA）訂於10月17日舉辦25周年慶典晚宴。圖為20...
美國亞太公共事務聯盟（APAPA）訂於10月17日舉辦25周年慶典晚宴。圖為20周年慶典活動現場。（APAPA資料照片）

精華 FAQ

  • APAPA宣布將於10月17日舉辦成立25周年慶典晚宴，屬於年度最高規格的社群盛事，主要用來回顧25年成果、表彰支持者，並凝聚亞裔與華人社群力量。

  • 主辦方表示，贊助與認捐資源將全數用於25周年慶典、年度亞裔青年獎助計畫、社區公益服務專案、公共教育推廣，以及新移民輔導工作，並強調運作透明可追溯。

  • AT&T、麥當勞等主流企業已陸續確認支持，另有各地亞裔公共事務組織與華人社團響應。外界看好其因APAPA長期深耕社區、培育青年與推動族群共融，具高度公益價值。

亞裔 華人

上一則

加州博覽會登場 全美最大旋轉木馬 17天活動亮點一次看

下一則

涉嫌偽造「美製」 挺MAGA電子菸商 遭爆從中國進口

延伸閱讀

美國亞太裔公共事務聯盟 10月17日銀禧晚宴慶25周年

美國亞太裔公共事務聯盟 10月17日銀禧晚宴慶25周年
大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

賓州華人僑團聯盟費城市政廳前盛大舉行慶祝美國建國250週年文藝演出

賓州華人僑團聯盟費城市政廳前盛大舉行慶祝美國建國250週年文藝演出
費城中華公所及各大僑團慶祝美國國慶聯歡宴會

費城中華公所及各大僑團慶祝美國國慶聯歡宴會
美國華人聯盟大會 新州2組織、3個人獲頒傑出獎

美國華人聯盟大會 新州2組織、3個人獲頒傑出獎

熱門新聞

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
對許多希望兼顧生活實用性與旅行自由度的消費者而言，小型廂型車改裝露營車正逐漸成為更經濟、靈活的新選項。（圖／受訪者金吉爾提供）

廂型車改裝露營車一車兩用 模組化露營車改裝市場擴大

2026-07-18 02:18
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes

2026-07-15 21:42
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌