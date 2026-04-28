喝啤酒救地球？東灣酒廠導入二氧化碳 打造環保啤酒

精釀酒廠導入「直接空氣捕捉」（DAC）技術，將空氣中的二氧化碳轉化為啤酒所需的氣體來源。(記者王湘涵／攝影)

在講求永續與減碳的趨勢下，東灣出現一項結合氣候科技與食品製造的創新案例。位於阿拉米達的精釀酒廠Almanac Beer Company，近期導入「直接空氣捕捉」（Direct Air Capture, DAC）技術，將空氣中的二氧化碳（CO₂）轉化為啤酒所需的氣體來源，成為全球首批、率先將空氣捕捉二氧化碳應用於啤酒氣泡製程的酒廠之一。

一般而言，啤酒中的氣泡來自二氧化碳，雖然發酵過程本身會自然產生，但在碳酸化與裝瓶階段，多數酒廠仍需額外補充氣體，以維持穩定口感與包裝壓力。這些額外使用的二氧化碳，多半來自煉油或天然氣等產業的副產品，不只需要向外採購，還得經過運輸與儲存，一旦供應不穩，就可能影響啤酒生產。

此次導入的捕碳系統，則是直接從空氣中就地取材，「Aircapture」設備設置於酒廠戶外，透過特殊材料吸附空氣中極為稀薄的二氧化碳，再經加熱釋放並收集為高純度氣體，供釀造使用。這類技術歷經十多年發展，近年逐漸從實驗走向實際應用，讓酒廠能在現場自行生產部分二氧化碳，目前已可支應約兩成需求，也降低對外部供應鏈的依賴。

這項技術的環保價值，在於碳的再利用，相較於傳統仰賴化石燃料產業副產氣體，「直接空氣捕捉」是將原本存在於大氣中的碳回收再利用，減少新增碳排放來源，同時也降低運輸與儲存過程中的能源消耗。

相較自然界的樹木吸碳能力，一台「Aircapture」設備一年所能捕獲的二氧化碳量，相當於100英畝森林樹木的總吸碳量。

事實上，二氧化碳不僅被視為溫室氣體，同時也是食品與飲料產業的重要原料，廣泛應用於碳酸飲料、農業與加工製程，如何在滿足需求的同時降低碳足跡，也成為未來產業關注的方向。

對消費者而言，最重要的就是這樣的創新是否影響風味表現？酒廠指出，使用捕捉而來的二氧化碳在氣泡與口感上與傳統來源並無明顯差異，現場試飲民眾的反應也相當正面，認為這樣的概念既新穎且具有環保意義，甚至開玩笑的說：「為了對地球更環保，我們以後應該多喝啤酒！」