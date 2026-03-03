我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

聖塔克拉拉公寓恐倒塌 疏散逾60居民

聖塔克拉拉訊
據當局稱，上周六(2月28日)晚間，由於擔心大樓存在倒塌風險，超過60名居民從一棟公寓樓中被疏散。

聖塔克拉拉市政府發布的新聞稿稱，結構工程師3月1日上午確定建築物沒有立即倒塌的危險，但有約130名居民仍需暫時安置，等待部分建築的維修工作完成。

當局稱，周六下午6時47分左右，聖塔克拉拉消防局接到報告稱，位於El Camino Real大街1850號的Villa Bella公寓，一棟擁有56個單元的公寓樓，發生混凝土移位。由於擔心建築物可能存在倒塌風險，該公寓大樓的居民以及Clay Street上的10棟房屋被畫為倒塌區域並進行疏散。

據當局稱，Villa Bella的開發商和業主協會派出了一支結構工程師團隊，與市政府聘請的工程師合作，對建築物進行了評估。工程師認定該建築「沒有立即倒塌的危險」，但需要對其北側的支撐結構進行維修。在維修完成之前，居民不得返回住所。

當局補充說，工程師正在繼續對建築進行評估，以確定建築中未受影響的部分是否可以安全入住。

該建築的開發商將負責監督建築的維修工作。

周日，聖塔克拉拉消防局解除了倒塌區域的警戒線，允許Clay街的居民返回住所。

當局還在周六封閉了Pierce街和Scott大道之間的El Camino Real路段。該路段的西行車道於當晚稍晚重新開放。東行車道於周日重新開放。

當局補充說，周六撤離的居民正在接受聖塔克拉拉消防局的協助，以取回必需品、藥物和寵物。

撤離的居民可以選擇前往聖塔克拉拉社區娛樂中心避難。當局表示，大多數周六撤離的居民自行安排了住宿。

當局稱，市政府正與美國紅十字會合作，為該建築的流離失所居民提供資源，包括尋找配備淋浴設施的替代避難場所。市政府還敦促居民聯繫他們的保險公司以獲得更多幫助。

台人赴巴林下榻美軍基地旁 飛彈震撼如地震居民驚逃

聖荷西雙塔計畫可望重振市中心 數百人加入公寓購買等候名單

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

建於1960年消防局廢棄多年 年輕夫妻花9萬買來改造成住家

諾瓦克大型商住混合建案動工 將提供374戶住宅

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

