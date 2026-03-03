我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

聖荷西高樓200單位 擬建可負擔房

編譯組／綜合報導
聖荷西市政府將以總租約形式承租The Fay大廈197套單元，通過租金補貼政策增加中等收入住房供給。（Google Maps）
聖荷西信使報（Mercury News）報導，當The Fay大廈於2024年開業時，聖荷西官員曾認為這座23層、336套單元的高層建築將帶來變革性影響，不僅能補充急需的住房資源，還能提升市中心南入口周邊的人流量。

然而，這座位於Market街與Reed街交匯處、坐落於市中心時尚藝術區（SoFA）的住宅項目，卻遭遇高空置率與破產危機，為其他潛在市中心項目蒙上陰影。

如今聖荷西正啟動一項創新試點計畫，旨在穩定這處陷入財務困境的資產並重振投資者信心。

根據周二（24日）批准的「低收入住房券與股權計畫」（Lower Income Voucher and Equity program），市政府將統一租賃近200套單元，通過補貼降低租金，為中等收入家庭創造更多可負擔住房，並簽署股權協議，確保聖荷西收回全部投資及利息。

儘管距疫情已過去數年，寫字樓市場仍未復甦，空置率徘徊在30%左右。市政官員正通過打造「居住、工作、娛樂」的動態模式推動市中心復興。

儘管The Fay大廈的39套單間公寓全部租出，但其一居室和兩居室單元卻長期空置，部分原因在於停車位不足。據市政府數據顯示，該樓僅租出31%的一居室單元和41%的兩居室公寓。

住房局局長索利萬（Erik Solivan）表示，市政府最新推出的計劃擬在初期五年內投入1120萬美元（可選擇延期），用於197套住房，包括150套單臥公寓和47套雙臥公寓。該計劃將使所有197套住房的租金降至當地中等收入（AMI）的80%至110%區間。

具體而言：一居室市場租金3362美元將拆分為2909美元自付租金+453美元80% AMI補貼；二居室市場租金4330美元將拆分為3484美元自付租金+846美元公共補貼。

租金漲幅將受限於3%或消費者價格指數（CPI）的較低值，初始階段租金維持不變，十年內逐步提升至市場水平。

根據與Westbank集團子公司ASJ Development, LLC的協議條款，市政府將獲得相當於1120萬美元初始投資加利息的股權分紅。

該計畫資金將來源於選民批准的E號提案（Measure E）——這項房產轉讓稅倡議專門用於保障性住房、無家可歸者預防及支持項目。

作為計畫內容，市政府還批准了面向公務員的租戶優先權，包括警察、消防員及市政廳附近工作人員。但這並不意味著這些單元專供公共部門員工使用。

