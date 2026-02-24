史丹福挺巴示威者 3人不抗辯換輕罪

圖為史丹福大學校園。(美聯社)

2024年，史丹福大學 舉行了支持巴勒斯坦的抗議活動，期間被捕的三人（大多為學生和校友）於周一對被控較輕罪名不抗辯，以避免重罪審判。這項認罪協議已於去年年底獲得聖克拉拉縣法官批准。

那場抗議共有13人被捕，其中大部分是史丹福大學的學生和校友。校方稱，2024年6月的示威活動造成大學行政辦公室至少30萬美元的損失。抗議者呼籲學校撤回在加薩 戰爭中與以色列有關的公司的投資。其中11人被控重罪。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，周一認罪的被告分別為Cameron Pennington、 Kaiden Wang和Gretchen Rose Guimarin，他們並不在本月早些時候因陪審團無法達成一致而流審的五名被告之列。

聖克拉拉縣地方檢察官辦公室表示，這三名被告是在法官瑞安（Deborah Ryan）批准了一項協議後認罪的。該協議將最初的重罪破壞公物和共謀指控降為輕罪。他們將被要求完成社區服務並支付賠償金，賠償金額將在定於9月舉行的量刑聽證會上確定。

另外五名被告接受了審判，但陪審團在本月初未能達成一致意見，導致法官宣布審判無效。陪審團對共謀指控的投票結果為八比四，對重罪破壞公物指控的投票結果為九比三，均未達到定罪所需的一致裁決。

預計五名被告的控辯雙方律師將於周三會面，討論重審事宜。聖塔克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)本月初曾表示，他打算推進重審。

此案凸顯了圍繞加薩戰爭的分歧如何使法庭程序變得複雜。從一開始，律師們就政治觀點是否應該影響從陪審團遴選到辯方論點和證人證詞等各個環節，展開了激烈的爭論。