聖荷西2012年槍擊案有進展 男涉殺人被捕

編譯組／綜合報導
聖荷西警方周一宣布，逮捕了一名男性嫌犯，該男子涉嫌在2012年的一起懸案中槍殺一人、致傷三人。（取自聖荷西警察局網頁）
聖荷西警方在追查多年未破的「冷案」方面，再有進展。警方周一表示，他們逮捕了一名男子，該男子涉嫌在2012年的一起懸案中槍殺一人、致傷三人。

2012年2月26日，聖荷西警方接獲報警，表示墨菲大道（Murphy Avenue）1100號街區一家商店外發生槍擊事件。警方趕到現場後發現一名女子遭到攻擊，但傷勢並無生命危險。此外，警方還發現三名男子，每人至少身中一槍。

兩名男性受害者傷勢不危及生命，但另一人被送往當地醫院後不治身亡。多年來，警方一直沒有找到任何嫌疑人的線索。

2017年，聖荷西警方獲悉，在2012年3月的一起槍擊案中發現了槍枝證據，這些證據將一名嫌疑人與2012年2月發生在聖荷西的槍擊案聯繫起來。警方官員稱，調查人員確認嫌疑人為特雷維諾（Dario Trevino）。

特雷維諾於1月13日在羅斯維爾（Roseville）被捕，並被關押在聖克拉拉縣主監獄。

「偵破懸案並非總是靠DNA」，聖克拉拉縣地方檢察官羅森（Jeff Rosen）說，「有時，伸張正義需要的是堅韌不拔的毅力和團隊合作。」

官方尚未提供資訊說明從確認特雷維諾為嫌疑人，到將其逮捕之間的時間隔了多久。

聖荷西 槍擊 DNA

