矽谷劉虹藝術展 關注「被忽視者」

劉虹作品關注被歷史忽略的生命。 （記者徐蓓蓓/攝影）

著名華裔美國藝術家劉虹逝世後的重要個展「混合媒介（Mixed Mediations）」在矽谷 巴洛阿圖的坤利亞當代藝術畫廊（ Qualia Contemporary Art ）登場。這是劉虹生前未曾公開作品首度集中亮相。

本次展覽由劉虹的丈夫、已故藝術評論家凱利（Jeff Kelley）與劉虹藝術遺產管理機構主任、前史密森學會國家肖像館策展人莫斯博士（Dorothy Moss）共同策畫，聚焦藝術家在版畫、數位印刷與繪畫之間的跨媒材實驗，並延續她長年關注「被忽視者」的創作主題。

展覽核心回溯劉虹在中國文化大革命期間的生命經驗。1968年至1972年間，她被下放至北京東北部農村勞動，期間仍堅持以素描描繪身邊的鄉民，並自學攝影，為許多一生從未被拍照的村民留下影像記錄。這些早期速寫與照片，數十年後在她移居美國後，被轉化為油畫與樹脂混合媒材作品，成為她重新凝視故土的重要來源。

「混合媒介」展出三組彼此對照的作品：42幅鄉村人物鉛筆肖像、數件取材自鏡像與照片的自畫像，以及2幅源自20世紀初中國影樓檔案的大型女性肖像。策展文本指出，這些作品一方面呈現她與鄉民之間的真實連結，另一方面也揭示她在美國生活後，重新思考中國女性在歷史與觀看關係中的位置。

不同於革命時期官方藝術中理想化的農民與工人形象，劉虹筆下的「鄉親們」具體而細膩，每一張面孔都保留獨特甚至略顯怪誕的特徵。她將肖像視為一種見證行為，讓畫中人物成為主動凝視觀眾的存在，而非被動的歷史符號。女性主義理論家利帕德（Lucy Lippard）曾指出，劉虹的創作以「身體政治」的方式，為邊緣女性爭取可見性與尊嚴。