巴洛阿圖禁房車出租 違者罰款+拖吊

記者龔玥╱聖荷西報導
面對公共道路上房車出租（vanlording）問題日益嚴重，巴洛阿圖市議會近日通過新法，禁止業者將停放在街邊的房車出租給弱勢居民，並祭出最高500美元罰款，以及72小時停放即可能拖吊的規範。市府希望藉此遏止未受監管的租賃行為，改善居住安全，也減少街道上長期停靠的房車數量。

根据Nbc Bay Area報導，所謂「vanlording」，指業者利用公共道路停放房車，再以低廉租金出租給無處可住的民眾。市府指出，此舉長年未受監管，不僅使承租人生活條件欠佳，也加劇城市的無家可歸問題。

然而，新規並非沒有反對聲音。議員海姆斯(Julie Lythcott-Haims)是少數反對者之一，她憂心此舉將衝擊那些被迫以房車為家的勞工階層。「街上的房車都是居民的家，但本地拖吊場根本沒有空間容納這麼多車輛。」她表示，房車一旦被拖吊，須在場內存放一個月後才能報廢，「我想問的是，我們希望這些人接下來去哪裡？」

她也批評，市府在推動法規前，並未同步擴充「安全停車」計畫（safe parking），反而在今年度將投入高達400萬美元設置告示牌，宣導新禁令並加強執法。

巴洛阿圖並非孤例。聖荷西市在今年夏天已通過類似禁令，南加州也於近期展開相關規範。隨著灣區多地相繼採取行動，房車居住與街頭住房危機再度成為各地面臨的重要社政議題。

加州 租金 灣區

