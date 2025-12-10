拒做ICE突襲集結地 金山市議員推新案

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市議員推新案，明年1月表決是否防止ICE使用市有土地移民執法。（記者李怡╱攝影)
舊金山市議員推新案，明年1月表決是否防止ICE使用市有土地移民執法。（記者李怡╱攝影)

聯邦政府移民政策再度引發地方反彈之際，舊金山市議會9日提出立法提案，擬禁止聯邦移民執法單位在未經允許的情況下，使用舊金山市的公共土地與設施作為移民突襲行動的集結或部署基地。若通過，將成為少數的類似立法之一，也勢必引發聯邦與地方之間的法律攻防。

該提案由第五區市議員馬百樂（Bilal Mahmood）提出。他指出，這項立法是對近期全美多個城市出現的聯邦移民執法行動的回應。數周前，總統川普一度計畫在包括舊金山在內的自由派城市加強聯邦移民人員部署，但在與市長羅偉（Daniel Lurie）通話，以及多名科技業重量級人士私下遊說後，暫時喊停對舊金山的突襲升級。

根據草案內容，提案將明文規定，任何外部政府機構，包括聯邦或州政府，不得為非市政服務目的，占用或徵用舊金山市有財產。這意味著移民暨海關執法局（ICE）將不得再利用市府停車場、公園或公共建築，作為移民執法行動的集結地點或長期據點。市議會預計於明年1月就此案進行表決。

馬百樂表示，立法構想來自他觀察到芝加哥等城市，聯邦政府曾直接接管市有停車場等公共設施，用於移民掃蕩或軍事部署行動。他說：「市政用途不包含民事移民執法。這是一個關於地方權利的明確宣示。」

他也強調，該提案並非禁止ICE人員進入市有土地進行具體的個案拘捕，而是限制聯邦單位在市有設施內進行行動策畫、集結或長期駐點。

外界普遍預期，此案將遭聯邦政府反彈，甚至訴諸法院。馬百樂透露，提案由市府律師邱信福（David Chiu）辦公室協助起草，已為潛在的法律挑戰做好準備。

市長羅偉辦公室未對此回應置評。過去數月，羅偉刻意避免公開挑釁聯邦政府，外界認為這一低調策略，或是舊金山暫未成為全國移民執法重點城市的原因之一。相較之下，芝加哥、洛杉磯、華盛頓特區與波特蘭等城市，已多次成為聯邦高調行動的目標。

馬百樂則認為，該案具備法律正當性，因為其適用對象為所有外來政府機構，而非針對聯邦政府單獨設限。「我們要捍衛的是城市的財產權與地方自治權。」他說，提案同時也保護市府員工與社區不必在恐懼中工作。

移民 舊金山 聯邦政府

