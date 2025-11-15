聖荷西珠寶店搶案 13名嫌犯全數落網

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
9月被洗劫的聖荷西珠寶店，日前已被破獲。（圖源google map）
聖荷西 Kim Hung Jewelry於9月遭遇一場暴力持槍搶案，警方歷經近兩個月追查，將涉案的13名嫌犯全部逮捕到案，跨縣市的搜索與拘捕行動橫跨舊金山、屋崙與北加多地，成為今年南灣最受矚目的珠寶搶案之一。值得注意的是，今年南灣已有多家首飾店遭遇集體闖入或暴力搶劫，而本案中的Kim Hung Jewelry至今仍因嚴重破壞而停業中。

案件發生於9月5日下午2時5分左右，逾10名嫌犯駕駛一輛車輛衝撞店面正門玻璃後強行闖入，一名嫌犯持槍威脅店內成人男性受害者，另一名年長男性受害者則遭受猛烈攻擊。嫌犯在極短時間內洗劫店內多件首飾與貴重物品，價值達數千美元，並分乘多輛車逃逸。

遭攻擊的年長男子被送醫治療，雖無生命危險，但警方表示攻擊手法相當暴力，顯示嫌犯並未顧忌任何生命安全。

聖荷西警局搶案組在案發後立即鎖定多名可疑犯，陸續於9月與10月逮捕8名嫌犯，警方表示，這群嫌犯疑似屬於多次犯案的流竄團夥。進一步調查後，偵探再確認5名涉案者，並向法院申請逮捕與搜索令。

10月28日警方將原本因其他案件被羈押於外縣市的嫌疑人之一引渡回聖荷西。11月5日在聖荷西的協助下，偵探於舊金山順利拘捕另一名嫌犯。隔日11月6日，警方與聯邦單位在奧克蘭及舊金山同步展開拘捕行動，又成功逮捕兩名嫌犯；同時，在聖荷西與舊金山辦公室協助下，偵探分別逮捕最後兩名嫌犯。最終，全部13名嫌犯均被收押於聖塔克拉拉縣主監獄，並以搶劫罪名遭正式起訴。

警方指出，今年南灣珠寶店成為竊盜與搶案主要目標，其中多起案件手法相似，包含集體衝撞、多人快速洗劫、使用多車接應等模式，其中還包括一家華人珠寶店。由於本案店面受損嚴重，Kim Hung Jewelry至今仍無法恢復營業。

聖荷西警局呼籲，若民眾掌握類似團夥的活動線索，可透過匿名管道提供資訊，協助警方防止更多暴力事件發生。

今年7月曾被相同手法洗劫的華人珠寶店。（記者龔玥/攝影）
