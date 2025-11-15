中半島門洛公園市爆發住房建設爭議

我的頻道

編譯組／綜合報導
門洛公園市中心三個停車場地塊開發爭議，已持續多月，市議會最終投票、決定撥款約16萬5000美元，進行一項研究，以協助選民了解相關議題。圖為門洛公園市政廳。(圖取自市府官網)
有關中半島門洛公園(Menlo Park)市中心三個停車場地塊開發爭議，已持續多個月，市議會最終以4比1投票結果、決定撥款約16萬5000美元，進行一項研究，以協助選民了解相關議題。

「SFGATE」媒體報導，籌資超過15萬美元法務經費的「拯救蒙洛市中心」(Save Downtown Menlo)組織，已於今年4月起訴市政府、收集數千個簽名，欲阻止在這些地塊上建造約345間可負擔房屋。組織認為，建設高達10層樓建築，將會「永久破壞社區特色吸引力」(forever destroy the village charm)，並損害商家。

組織協助收集2200個有效簽名，支持「市中心停車廣場條例」，其已獲得進行投票資格。這項提案要求市政府在出售、出租或改建市中心八個停車場中的任何一個之前，都須獲得選民批准，此舉實際上阻礙可負擔房屋的建設計畫。

門洛公園市議會成員有三個選擇：接受這項法令條例、允許居民投票表決，或支付研究費用。

在11月4日的市議會會議上，民眾對此議題的看法不同，有人支持研究、也同時支持在市中心建造房屋；也有民眾堅持讓居民投票決定停車場的未來。

市議員們最終決定進行研究，門洛公園市長柯姆斯(Drew Combs)投了唯一反對票，他認為研究報告耗費資金和資源，卻價值有限，並認為報告不會改變任何人的想法，大部分人僅會斷章取義選擇結論來支持自己的觀點。

市議會投票決定進行相關當地土地開發研究，負責撰寫報告「M-Group」公司計畫於12月第一周的特別會議上、提交報告。屆時，市議會預計僵局定是否通過法令，或提交給2026年11月的選民進行投票表決。無論最終採用哪種方式，若法令獲得通過，都僅可透過另外一次的民眾公投、才能將其推翻。

