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聖縣在任最久估值官 史東將卸任

記者龔玥╱聖荷西報導
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任職長達30年的聖塔克拉拉縣估值官史東宣布卸任。（聖塔克拉拉縣政府Facebook）
任職長達30年的聖塔克拉拉縣估值官史東宣布卸任。（聖塔克拉拉縣政府Facebook）

在擔任估值官長達30年、投身公共服務超過47年的聖塔克拉拉縣估值官史東（Lawrence E. "Larry" Stone）宣布，他計畫於今年7月6日卸下職務，結束其公職生涯。

史東自1975年首次當選桑尼維爾市議員後，開啟了他在地方政府的服務之路。自1994年當選聖塔克拉拉縣估值官以來，他已成為縣內任職最久的民選官員，也是自1912年以來任職最久的估值官。他以誠信、專業及對公平、公正財產評估的堅持，贏得民眾的信任與敬重。

在過去30年間，史東準時完成每一年度的評估作業，引領辦公室實現多項創新改革，包括引進先進技術以提升作業透明度與效率。他不僅成功引導辦公室渡過「大衰退」與新冠疫情等經濟難關，也在經濟成長期維持穩健運作，始終以服務納稅人為優先。

聖荷西信使報報導，聖塔克拉拉縣估稅辦公室在史東領導下，以卓越的服務著稱，其顧客滿意度長年維持在90%以上，在加州政府機構中實屬罕見。該辦公室也被譽為全州財產估價管理與創新實踐的典範。

史東的任期原訂至2026年12月，但他選擇提前卸任，並yrcru ：「我任內的重要使命之一是替代一套已使用40年的評估管理系統。在歷時許久的招標程序後，監事會已於今年6月17日批准新系統合約。我知道，除非這項關鍵計畫得以順利啟動，否則我不能提前離開。如今時機成熟，且我即將完成第30次年度評估，我認為現在是交棒的適當時機。」

根據章程，在史東離任後，聖塔克拉拉縣議會有責任安排選舉以填補職缺。在此期間，現任副估值官蒙特維德（Greg Monteverde）將從7月7日起擔任代理估值官。

與其他民選官員職務不同，估值官屬專業性強的行政職位，須直接參與日常運作，負責管理逾800億元公共資產與7260億元估稅帳目，監督5500萬預算並領導251人團隊。史東指出，加州70%的估值官皆從辦公室內部晉升，其餘則來自房地產、法律或政府行政等領域，顯示此職位對專業素養有高度要求。

聖塔克拉拉縣的估稅項目亦為全州最複雜之一，該地區擁有全加州第二高的商業地產價值，對估值官的專業判斷與管理能力要求甚高。

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