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聖荷西2學區推「雙語沉浸教學」教2語言 吸引新生跨區就讀

編譯組／綜合報導
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聖荷西二學區在 2024-25 學年以過渡性幼兒園和雙語沉浸式教學吸引新生。(取材自Pexels)
聖荷西二學區在 2024-25 學年以過渡性幼兒園和雙語沉浸式教學吸引新生。(取材自Pexels)

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，雖然學區總體入學率持續下降，但東聖荷西的Alum Rock聯合學區和南聖荷西的Franklin-McKinley學區已找到辦法，在 2024-25 學年通過過渡性幼兒園（transitional kindergarten）和雙語沉浸式教學（dual language immersion programs）吸引新生。

Alum Rock聯合學區發言人盧納（Sergio Diaz Luna）說，該學區的雙語沉浸式課程有助於吸引那些尋求雙語學校的家庭，其過渡性幼兒園和雙語項目是最受歡迎的項目之一。

該學區的每所小學都提供從3歲開始的學前課程，此外，該學區還提供專門的西班牙語（Spanish）和越南語（Vietnamese）沉浸式課程、環境磁鐵（environmental magnet）課程和 K-8 音樂課程。

校董Minh Pham說，學區努力為家長和學生提供他們在其他地方找不到的機會，包括特許學校（charter schools）不提供的課程和設施。他說，全日制幼兒園和語言課程都很成功。

2022年4月，Alum Rock 聯合學區董事會一致投票決定將 Cesar Chavez 小學改建為學前班至幼兒園兒童早期學習中心，為學區提供嬰幼兒保育項目。將幼兒園和一年級的學生遷至San Antonio 小學擴大了0至5歲兒童的可用名額。Pham 說，免費學前班和托兒所項目為家長提供了經濟實惠的選擇，而這一領域傳統上主要由私營機構提供。

Franklin-McKinley學區在類似項目上取得了成功，學區增加了過渡性幼兒園班級，每所小學至少開設一個。該學區的越南語和西班牙語雙語課程吸引了來自學區外的家庭。

學區總監克魯茲（Juan Cruz）說︰「吸引和留住學生並確保他們上學有助於我們的財務前景。此外，這些項目對孩子們也有好處，能確保我們滿足學生的需求。」

家長Henry Bui說，雙語項目為他的孩子提供了機會，使他們畢業後更容易找到工作，並幫助他們與他人溝通。

該學區的雙語項目促使家長 Amy Vu 轉學，她很高興自己的孩子能與自己的文化相聯繫，並學會讀、寫和說越南語。她的三個孩子明年都將就讀Windmill Springs School。

Franklin-McKinley校區董事會主席桑切斯（George Sanchez）說，該學區 「肯定會看到 」下一學年過渡幼兒園和幼兒園學生人數的增加。除了雙語沉浸式教學，該學區還提供 「社區組織資源促進學習」（Community Organizing Resources to Advance Learning）等專業課程，為學生提供識字教學、家庭作業輔導、豐富活動、STEAM 和體育活動。

桑切斯說：「這些專門項目無疑有助於我們的學生留在學區，否則，我們將失去更多的學生，轉到特許學校或其他學區。從長遠來看，失去更多學生或關閉更多學校將是災難性的。」

學區 越南 聖荷西

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