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舊金山台貿「健康產業行銷競賽」獎金達3萬美元 前3名都有

記者江碩涵／聖荷西報導
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舊金山台灣貿易中心推出「台灣大健康產業國際行銷提案競賽（Go Healthy with Taiwan）」，向全球徵求案件，前三名獎金各有3萬美元。(主辦單位提供)
舊金山台灣貿易中心推出「台灣大健康產業國際行銷提案競賽（Go Healthy with Taiwan）」，向全球徵求案件，前三名獎金各有3萬美元。(主辦單位提供)

看準台灣健康產業的優勢與競爭能力強，舊金山台灣貿易中心推出「台灣大健康產業國際行銷提案競賽（Go Healthy with Taiwan）」，向全球徵求案件，前三名獎金各有3萬美元，不僅能向全球宣傳台灣健康產業，也能展現提案的創意，歡迎在矽谷的企業、學校等報名。

台灣健康產業一直以來在全球相當具有競爭力。經濟部長郭智輝也曾在2024年時表示，健康醫療產業產值上看3125億美元，尤其台灣本來就具有結合AI、ICT等技術優勢，發展智慧醫療、醫美、健檢、保健食品和運動科學等領域。

舊金山台灣貿易中心主任劉美智表示，台貿中心推出「台灣大健康產業國際行銷提案競賽」，向全球徵求案件，目標是要展現台灣大健康產業優勢，並展現台灣的國際貿易優勢。

提案內容可包括自行車產業，宣傳台灣是「Bicycle Kingdom」及「Cycling Paradise」的國際印象。健身設備、健康科技的部分則可結合台灣AI科技競爭優勢、強化台灣Sports Tech之專業口碑。醫療器材與服務、健檢與醫美的部分，則可宣傳台灣智慧醫療軟硬實力及健康服務，彰顯國際對台灣的信賴感。

此活動規定提案須以英文撰寫，並須符合促進城市、社區、企業、機構的健康生活發展，內容並得運用台灣產品、台灣的解決方案或服務，以及技術合作計畫、其他創新商業模式等。提案人限定為組織成員，包括各公司行號、公協會、政府單位、研究機構、非營利組織、大學學校等。

報名時間至2025年8月15日，8月中至9月中將進行書面審查，選出前20名，10月將要求提案人提交影片與回覆，並選出前六名，12月8日至12日將直接到台灣進行最終簡報，經過評選後，前三名將得到獎金三萬美元。評審標準將以是否促進健康福祉效應、與台灣企業產品或解決方案的連結性、創新性及可行性各占25%。

更多活動細節可上網查詢，網址：https://gohealthy.taiwanexcellence.org，報名網址為https://gohealthy.surveycake.biz/s/0DZg4

舊金山 AI 郭智輝

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