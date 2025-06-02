被指未遵守聯邦法 聖荷西、聖縣遭點名

聖荷西與聖塔克拉拉縣名列國土安全部「避難所管轄區的名單」中。（本報檔案圖）

據英文媒體聖荷西內視(San Jose Inside）報導，國土安全部 今日公布了一份「避難所管轄區（sanctuary jurisdictions）的名單」，內榮指的是「阻撓聯邦移民法執行」的州、縣和城市。加州在38個州之列。聖塔克拉拉縣則是58個加州縣中被點名的48個之一；聖荷西市則位列全國63個城市之中。灣區 共有27個被列入這份名單。

國土安全部的公告中指出：「避難所城市保護危險的犯罪外國人，令執法人員陷入危險。」該部門表示，他們依據多項因素彙整此名單，包括各地是否配合聯邦執法、是否對資訊加以限制，以及是否提供非法移民 法律保護等。

國土安全部並稱，凡列入名單的管轄區，將收到華府方面的正式通知，告知其未遵守聯邦法律，並要求「立即檢視並修訂相關政策，使其與聯邦移民法保持一致，重申其保護美國公民，而非危險非法移民的義務」。

在灣區方面，除了阿拉米達、舊金山、聖馬刁、聖塔克拉拉和索諾瑪等五個縣，被列入名單的還有聖克魯斯和聖貝尼托兩縣。康曲柯士達、納巴、馬林與索拉諾等縣則未被點名。

下列灣區城市也出現在國土安全部之名單中：阿拉米達、奧爾巴尼、貝爾蒙特、本尼西亞、柏克萊、聖拉菲、康科德、艾爾賽利度、艾姆瑞維爾、佛利蒙、海沃、希爾茲堡、馬丁尼茲、蒙洛公園、山景城、紐華克、屋崙、柏斯菲卡、拍達路瑪、布利桑頓、列治文、舊金山、聖荷西、聖利安住、聖巴布羅、聖他路薩與聯合市。