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史丹福高材生創「晚餐俱樂部」與陌生人吃飯暴紅 進軍紐約

編譯廖宜怡／綜合報導
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由史丹福大學畢業生安潔莉娜‧洪在舊金山創辦的晚餐俱樂部Mosa享有高人氣。此為示意圖。(取材自Pexels)
由史丹福大學畢業生安潔莉娜‧洪在舊金山創辦的晚餐俱樂部Mosa享有高人氣。此為示意圖。(取材自Pexels)

舊金山Bryant Street上一條小巷裡有一家由商業閣樓改建成的餐廳。在晚餐時刻，食客們一個接一個走進這家餐廳，在一張長30呎的大餐桌旁選擇座位坐下，然後小心翼翼地觀察接下來兩個小時身旁會坐哪些陌生人。

這家餐廳是舊金山現在人氣最高的晚餐俱樂部Mosa，由31歲的史丹福大學生物系畢業生安潔莉娜‧洪（Angelina Hong，音譯）於2023年創辦。安潔莉娜在開這家晚餐俱樂部之前幾乎沒有任何餐飲經驗，只是個平凡的上班族。

SFGate表示，前來Mosa享用晚餐的20位客人可以透過這個機會結識新朋友或慶祝生日，並品嘗由在舊金山多家最受推崇餐廳培訓出來的廚師親手烹調的當令佳餚。

2012年，安潔莉娜被史丹福大學錄取後來到灣區，2017年搬到舊金山。她從史丹福大學畢業後進入行為健康服務集團Caminar擔任了三年的就業服務主管，2019年被診斷出患有注意力不足過動症（ADHD）。這項診斷讓她決定追求自己真正熱愛的事情：用美食將人們聚在一起。

安潔莉娜來自明尼蘇達州，母親是來自寮國的苗族難民，父親是韓國移民。安潔莉娜表示，她在一個視食物代表「慶祝」的家庭中長大，餐桌一直是讓她感到安全的地方。

安潔莉娜說：「我透過這種方式真正了解自己的背景和文化。就像許多亞裔家庭，尤其是亞裔移民家庭，我們很少談論過去、情緒和感受之類的話題。透過食物，我才真正了解到父母雙方的家族歷史。」

安潔莉娜回憶起剛搬到舊金山時很難認識新朋友。在一次參加美食快閃店活動時，她發現這是一個認識新朋友的好機會，突然靈機一動，決定創辦一個晚餐俱樂部。與此同時，她也意識到舊金山有太多優秀的廚師沒有穩定的工作，也沒有平台能展現他們的才華。於是，安潔莉娜將這兩個想法結合起來，於2023年創辦了Mosa。

由於Mosa在舊金山十分受歡迎，安潔莉娜決定進軍其他城市。她於紐約的晚餐俱樂部最近剛開幕，並且計畫在德州奧斯汀也開一家。

舊金山 史丹福大學 亞裔

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