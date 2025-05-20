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聖荷西第1所「特許學校」因學生減少 裁員99人關校

編譯組／綜合報導
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聖荷西第一所特許學校「Downtown College Preparatory」在開辦25年後關校。(取材自Downtown College Preparatory臉書)
聖荷西第一所特許學校「Downtown College Preparatory」在開辦25年後關校。(取材自Downtown College Preparatory臉書)

聖荷西第一所特許學校(charter school)，「Downtown College Preparatory」成立於2000年，目標為服務低收入有色人種學生，宣布將於本學年結束時永久關閉，裁員99人。

「舊金山紀事報」報導，根據加州就業發展部門收到通知，聖荷西首間特許學校「Downtown College Preparatory」將於6月30日關閉其行政辦公室以及位在Alum Rock初中、El Camino初中與El Primero高中三個校區。

這項決定是校委會今年稍早宣布，原因是入學人數持續下降與財務不穩定愈趨嚴重。校委會在公開信中表示，不幸的是，由於目前財務資源有限，並且考慮聖荷西地區入學率總體下降趨勢，做出關閉所有三個校區的艱難決定。

Downtown College Preparatory目前在三個校區約有950名學生，但近年來入學人數持續減少，此為新冠疫情後，整個灣區校園出現趨勢。校委會指出，過去幾年，學校總入學人數大幅減少，導致學校財務狀況危急。

學校於2024年開始縮減規模，入學人數自2019年以來減少30%，關閉原本在Alum Rock高中校區。當時，執行長賽特爾麥爾(Pete Settelmayer)表示，校區205名學生將無法獲得足夠州府經費支付營運成本。

Downtown College Preparatory關閉發生在東巴洛阿圖Primary School宣布關閉數周之後。Primary School是由陳查克柏格計畫（Chan Zuckerberg Initiative）資助的免學費私立學校，為低收入拉丁裔學生提供服務，並將教育與醫療保健及家庭服務結合，該校將於2025-26學年度之後關閉。

儘管面對挫折，Downtown College Preparatory強調其在申請大學入學的良好紀錄。有56%校友已經自大學畢業或預計在6年內從大學畢業，此一比例為全國相同類別學生族群平均水平的四倍。

學期即將結束，校方主管表示，將支持學生度過學校關閉期間可能發生的困難。校委會強調，學校傳承永存。

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