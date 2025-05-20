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擴充警力 羅偉擬增退休警員重返崗位薪資

記者王子涵／舊金山報導
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羅偉提出的Rebuilding the Ranks計畫，主打擴大後備警員計畫，擬提供實質薪資，吸引退休員警返回基層執勤。（市長辦公室提供）
羅偉提出的Rebuilding the Ranks計畫，主打擴大後備警員計畫，擬提供實質薪資，吸引退休員警返回基層執勤。（市長辦公室提供）

在新警員招募困難重重之際，舊金山市正設法延長資深警員的在職時間，以緩解警力不足問題。根據舊金山觀察家（San Francisco Examiner）報導，市長羅偉（Daniel Lurie）上周提出一項新計畫，擬提高退休警員重返崗位的薪資待遇，作為補足人力的短期措施。

羅偉提出的Rebuilding the Ranks計畫，主打擴大後備警員計畫（Reserve Officer Program），首次提供實質薪資，吸引退休員警返回基層執勤。該計畫目前並不支薪，且主要招募對象為退休警員。

根據即將卸任的警局局長史考特（Bill Scott）表示，目前全市參與後備警員計畫的現役人數不到30人，但隨著下月將有更多警員退休，參與人數預料將增加。

市警局目前人力仍短缺約500人，導致巡邏警力減少、回應時間延長，並加重對昂貴加班制度的依賴。羅偉曾說︰「目前的做法代價高昂，也無法持續。」

這項策略與前市長布里德（London Breed）早前推動的延期退休選擇計畫（Deferred Retirement Option Program；DROP）不同。後者鼓勵資深員警延後退休，持續領取薪資與福利，同時將退休金暫存並累積利息，但最終未獲選民支持。反對者認為此計畫財政負擔沉重。

「即使市長支持DROP計畫，選民仍不買帳。」舊金山警察協會主席麥克雷（Tracy McCray）透過簡訊︰「那原本是留住警員、重建警力的可行方式，而現在只能設法穩住陣腳，撐到新招募的250名警員到位。」

羅偉的新方案並不要求警員延後退休，而是讓他們退休後重新參與工作。他還計畫成立一支「大型活動特勤隊」，由近期退休員警負責大型公開活動的保安工作，避免抽調現役警員離開原本崗位。

舊金山警局目前人力仍短缺約500人，導致加重對昂貴加班制度的依賴。（記者王子涵／...
舊金山警局目前人力仍短缺約500人，導致加重對昂貴加班制度的依賴。（記者王子涵／攝影）

羅偉市府對具體細節仍三緘其口。但史考特對擴大動用退休警力的構想持正面態度。他說︰「你不用放棄退休金，還能出來工作、協助城市安全，還能額外賺點錢。」

對市府而言，支付退休警員合理薪資以應付巡邏與活動警力需求，比支付現役員警加班費或抽調其他崗位更具經濟效益。過去幾年來，警局對加班制度的依賴與濫用備受外界批評。市議會預算與立法分析辦公室4月發表的報告指出，2019年至2023年間，警局加班開支翻倍增長至1億800萬元。

羅偉表示，作為Rebuilding the Ranks策略的一部分，市府將發布一份報告，檢討警局加班與其他人力調度制度，包括允許警員為私人企業擔任保安的具爭議性法律。

麥克雷則強調：「不論是新警員還是資深警員，舊金山必須讓這份工作值得他們投入與堅守，才能吸引與留住下一代治安人員。」

退休金 羅偉 舊金山

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