警員加班費龐大 屋崙刪減預算、維持治安陷兩難

屋崙警方不斷增加的加班費成為該市應對巨額赤字的焦點。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，屋崙 警局（Oakland Police Department）長期以來一直使用警員加班。龐大警員加班費支出，讓目前試圖減少巨額財政赤字的屋崙，在削減預算和維持治安之間陷入兩難。

面對警力不足和犯罪率居高不下的問題，屋崙警局對加班的依賴將是一個長期存在的問題。警察局長米切爾（Floyd Mitchell）說，在市政府找到人員配備和依賴加班之間的 「適當 」平衡之前，花費數千萬美元的加班費是處理警局工作量所必需的。

該部門的加班預算一直在不斷增加，同時，市政府官員還面臨著本財年8900萬美元的預算赤字，以及每年約1億4000萬美元的持續赤字。市府財政部 門曾表示，如果屋崙不能控制成本，將不得不宣布進入財政緊急狀態。

由於大部分超支發生在警察和消防部門，屋崙市試圖通過削減警察加班費、推遲警察學院開班以及暫時關閉一些消防站來平衡預算。

該市工會上周發布了一份報告，對警察部門進行了抨擊，稱去年警察共申請了近 45.6 萬小時的加班時間，至少是 2011年以來的最高值。

本月，臨時市長詹金斯（Kevin Jenkins）發布了一份2025至2026財年的預算提案，為警局預留了近8億美元，其中包括7200萬美元的加班費。但目前仍不清楚這是否足夠 。

根據財務報告，該部門上一財年的加班費為5500萬美元，高於前一年的5100萬美元。上一財年的總額超出預算 3100萬美元。到本財政年度結束時，加班費預計將再次達到5500萬美元。財政部門在2月份的報告中稱，警局的總預算預計將超出近3850萬美元，其中大部分都是加班費用造成的。

米切爾說，加班為長期人員短缺及繁重工作量的必然後果，在大多數情況下，警局依靠加班來打擊犯罪。警務工作的不可預測性也是原因之一，有時需要做出大規模反應。

警察工會主席阮輝(音譯，Huy Nguyen) 警官說，市政府傾向於支付加班費而不是招聘新警察，因為前者要比承擔新增警察的工資和福利成本更低。

去年該部門被迫削減了2500萬美元的加班費，為此，警局削減了包括人口販運在內的一些行動。