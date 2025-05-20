我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

國泰銀行華埠分行 遷至士德頓街試營業

記者王子涵／舊金山報導
國泰銀行（Cathay Bank）近日從Montgomery街遷至士德頓街1241號的新址。（記者王子涵／攝影）
國泰銀行（Cathay Bank）近日從Montgomery街遷至士德頓街1241號的新址。（記者王子涵／攝影）

舊金山華埠經營超18年的國泰銀行（Cathay Bank），從Montgomery街遷至士德頓街1241號的新址，並在19日開始試營業。國泰銀行區域經理兼副總裁李敬文對本報表示，此次遷址是國泰銀行投資華人社區的重要一步，國泰銀行目前在紐約、洛杉磯和舊金山的華埠中心都開設有分行。

士德頓街是舊金山華埠最繁忙的街道之一，銀行新址位於一個三層樓的建築內，其中一樓為銀行大廳，二樓三樓分別設有理財借貸辦公室、會議廳等辦公空間。

國泰銀行區域經理兼副總裁李敬文表示，此次遷址是國泰銀行投資華人社區的重要一步。（...
國泰銀行區域經理兼副總裁李敬文表示，此次遷址是國泰銀行投資華人社區的重要一步。（記者王子涵／攝影）

李敬文說：「士德頓街為華埠社區最重要的街道，這裡人流多、生意旺。」他表示，銀行超過90%的客戶都是華裔，而針對華人客戶現金多、報稅額較少的特點，銀行特別推出門檻較低的地產借貸服務。「不看報稅表，只看銀行流水單。」李敬文說。

李敬文表示，國泰銀行在中國上海、北京都設有分行，方便客戶的存取需求。

談及華埠疫情後的經濟活躍度，李敬文說，正在緩慢恢復至疫情前水平。他表示，高利率、美中關稅戰、以及疫情的影響尤其對華裔客戶產生衝擊，但隨著美中新一輪的關稅戰暫緩，客戶的信心正在上升。

李敬文表示，國泰銀行舊址已於上周五關閉，而新址將在7月23日正式開業，屆時市長羅偉（Daniel Lurie）也將出席開業儀式。

華埠 疫情 舊金山

上一則

警員加班費龐大 屋崙刪減預算、維持治安陷兩難

下一則

灣區本周高溫上看逾90℉ 火災風險提高

延伸閱讀

警校畢業僅2天 新晉華裔警員涉酒駕撞車致5傷1命危

警校畢業僅2天 新晉華裔警員涉酒駕撞車致5傷1命危
灣區首支WNBA 金州女武神隊升旗 女子職業運動邁新紀元

灣區首支WNBA 金州女武神隊升旗 女子職業運動邁新紀元
金山警員短缺 市長羅偉啟動警力重建計畫

金山警員短缺 市長羅偉啟動警力重建計畫
羅偉發布行政命令　啟動警力重建計劃 應對警員短缺

羅偉發布行政命令　啟動警力重建計劃 應對警員短缺
舊金山市長羅偉指示打擊街頭毒品 反惹民怨？

舊金山市長羅偉指示打擊街頭毒品 反惹民怨？

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成為民眾「省錢寶地」

2025-05-19 02:19
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
聖荷西大樓交易讓臭名昭著的中資房地產帝國瀕臨崩潰。（取自Google Maps）

結束8年磨難 聖荷西惡名昭彰中資住宅終賣出

2025-05-16 02:00

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利