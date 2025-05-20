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舊金山Noe Valley大火 2寵物狗喪命

記者王子涵／舊金山報導
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火災導致兩隻寵物犬死亡，其遺體被動物保護和管控局找到。(舊金山消防局提供）
火災導致兩隻寵物犬死亡，其遺體被動物保護和管控局找到。(舊金山消防局提供）

舊金山Noe Valley社區一處住宅19日清晨發生火災，三名住戶被迫撤離並無危險，另有一名當時不在場的友人也已確認無恙。

火警於清晨5時30分發生，地點為26街介於卡斯楚街（Castro Street）與戴蒙街（Diamond Street）之間的一棟住宅。舊金山消防局指出，該建築位於巷內，消防人員抵達時，建築物已全面陷入火海。

消防局發言人伊利亞斯（Lt. Mariano Elias）表示，火災導致兩隻寵物犬死亡，其遺體被動物保護和管控局找到。其中一名住戶曾報告稱室友失蹤，截至周一上午9時，消防人員仍未尋獲該人。不過，後續更新指出，與該住所相關的四人皆已安全。

伊利亞斯指出，消防人員在建築內部發現「囤積物品的情況」。他說：「所謂囤積，是指屋內有大量物品，從屋內通往大門的動線被阻塞，門口也被堆滿，使得我們進入建築物進行搜救工作變得非常困難。」

太平洋瓦電公司（Pacific Gas & Electric Co.）為安全起見切斷了整個街區的電力供應，紅十字會也到場協助受影響的住戶。火警起因仍在調查中。

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