舊金山犯罪率持續明顯下降 SoMa、米慎灣除外

今年到目前為止，舊金山犯罪率持續明顯下降，但有分析報告顯示，有兩個地區並未出現犯罪率下降趨勢：SoMa與米慎灣。（取自舊金山縣市政府臉書）

今年到目前為止，舊金山 犯罪率持續明顯下降，但是，有分析報告顯示，有兩個地區並未出現犯罪率下降趨勢：SoMa與米慎灣(Mission Bay)。

「舊金山紀事報」報導，舊金山這兩個地區皆位在舊金山警局南區，2025年前4個月的財產犯罪案件與去年同期相較皆有顯著增加，主要是竊盜案件增加，包括商店偷竊與汽車竊盜(car break-ins)。

這兩區的犯罪仍低於其他年份，但是，相較之下，包括米慎區(Mission)、田德隆區(Tenderloin)與金融區(Financial District)等原本犯罪率較高地區、犯罪率都有下降趨勢。SoMa區財產犯罪率上升29%、米慎灣區 犯罪率上升52%。SoMa區是全舊金山市犯罪率最高的地區。

舊金山市議員麥德誠(Matt Dorsey)表示，犯罪數據變化的背後原因，可能不僅關係著竊盜行為本身，還涉及居民報警動機。然而，隨著警方對田德龍區等地區加強打擊犯罪，部分街角商家被要求自午夜到凌晨5時關門，一些「街頭不良活動」已轉移到SoMa，居民們也感到沮喪，因為針對重點地區執法行動導致毒品活動分散到較小街區與城市地點。

警方並未回覆有關SoMa是否會受到其他街區犯罪轉移影響的問題。不過，警局聲明指出，舊金山警局正在評估犯罪發生地點，並在需要地點增派警力，並指出，SoMa是舊金山警局目前投入打擊竊盜與其他商家犯罪的區域，將持續優先關注這個地區、居民、商業與遊客安全。

SoMa商業協會主席卡尼洛委茲(Henry Karnilowicz)表示，SoMa確實致力因應財產犯罪，警方的努力與舊金山公共工程部與相關周邊社區團體的清理工作，已讓整個社區情況獲得改善，「至少沒有看到街道滿是碎玻璃。」

舊金山其他傳統上財產犯罪率較高的地區、包括北灘(North Beach)與金融區(Financial District)等旅客密集地區，今年截至目前為止，財產犯罪率持續下降中，其中主要是汽車竊盜案件數量急遽減少。

今年截至目前，舊金山全市犯罪率下降近15%。在SoMa等暴力犯罪 率較高社區，犯罪案件數量與全市平均值約為相同。舊金山暴力犯罪率仍低於美國其他地區同等規模的大城市。