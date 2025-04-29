伯納爾崗居民籲在當地建更多住房

紅點圈出的是舊金山伯納爾崗區 ，2016年至2021年間，此地只新增了60套住房，(谷歌地圖)

儘管舊金山 許多地區的居民抗拒市政府的開發計畫，有一個富裕區的社區團體卻懇求市府在當地建設更多住房。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，D9 住房鄰居組織（D9 Neighbors for Housing）一直在遊說將伯納爾崗（Bernal Heights）納入重新規畫，此地過去40年來幾乎沒有開發專案，但在家庭收入、交通、學校、公園和零售方面被認為是「資源豐富」（high-resourced）的地區。

該組織認為，該社區40呎的建築高度限制和嚴格的密度控制導致房價 飆升，並造成了一種排外的氛圍，幾代以來定義伯納爾崗的藝術家、活動家和工薪階層家庭被拒之門外。

D9認為，伯納爾崗是一個充滿活力的山坡村莊，擁有狹窄的街道、學校、圖書館、壯觀的山頂公園、強大的零售走廊和170萬美元的房屋中位價。但如果沒有充足的資源，它就一無是處。該社區未被納入2010年東部社區規畫，而該規畫導致鄰近的 Mission、Dogpatch 和 Potrero Hill 地區新建了數千套住宅。

「這是一座資源豐富的山崗，」伯納爾崗的老房主鮑威爾 (Brandon Powell) 說，他是在這個地方成家養育子女的。「這裡是一個富裕的聚居地，我們需要盡自己的一份力。很多鄰居擁有相當多的財富，但多數居民的自我形象卻相當樸實。」

舊金山市府規畫總監希利斯 (Rich Hillis) 表示，「伯納爾崗有點獨特」，因為它尚未被納入任何允許更高密度居住的社區規畫中。儘管房價飆升，但社區仍屬於不符合高資源標準的人口普查 區。你可能會說，它與資源豐富的社區類似，但根據人口普查區的數據匯總方式，它最終並不屬於資源豐富的地區。

在舊金山，幾乎所有新房屋都建在少數地區，而伯納爾崗尤其沒有受到開發的影響。2016年至2021年間，此地只新增了60套住房，相當於新建房屋的0.02%。相比之下，SoMa 有1萬2005個單元，Mission 有3073個單元。根據該市年度住房庫存報告，從2008年到2023年，伯納爾崗平均每年淨增6套住房，在各區中幾乎每年都排名墊底或接近墊底。